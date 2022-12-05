Зима на острове Афродиты: как согреваются без центрального отопления на Кипре

В зимние месяцы температура на Кипре "падает" до "ужасных" 10-15 градусов тепла

В представлении многих украинцев Кипр, в отличие от Великобритании или Германии (и, тем более, Украины) – почти что благодатный край с 300 солнечными днями в году и температурой +22°С зимой.

Но, как оказывается, это далеко не вся правда: на форуме экспатов "понаехавшие" на остров Афродиты люди пишут, что зимними ночами температура на Кипре падает до 15 и даже 10 градусов (конечно же, тепла). Кроме того, влажность часто превышает 75%.

При этом привычного для украинцев центрального отопления, как и во многих странах мира, нет.

Поэтому всем, кто купил жилье на Кипре, или просто планирует после нашей победы в войне пожить на острове неделю-другую, нужно подумать, как согреться в холодное время года.

Исходя из рассказа тех же экспатов, первое, что идёт у них в ход — кондиционер. Это самый распространенный способ обогрева. Тем более, что кондиционер по умолчанию установлен в каждом жилом объекте. К сожалению, это не самый эффективный и дешевый способ. Дело в том, что кондиционеры останавливают ближе к потолку, а теплый воздух, как известно, поднимается вверх. Для того, чтобы обогреть помещение до уровня пола, придется долго ждать. И в конце месяца "удивиться", получив счет за электроэнергию. Из плюсов – кондиционер – универсальное устройство, которое можно летом использовать для охлаждения, а зимой для отопления.

Менее дорогой в эксплуатации прибор, по сравнению с кондиционером – электрический обогреватель. Если выбрать класс энергопотребления А+, то счета за электричество выглядят не такими пугающими. Лучше всего выбрать конвектор. Эффективны и инфракрасные обогреватели, которые нагревают не воздух, а предметы и стены в доме, а затем уже они отдают тепло. В то же время в комментариях в сети о них отзываются с известной долей иронии – как о чем-то экзотическом и не имеющем широкого распространения.

Не самый распространенный, но самый экономичный и эффективный способ прогреть помещение – газовый обогреватель. Главный плюс — относительная экономичность (баллон стоит 13-15 евро и его хватает на неделю в среднем), а главный минус — греется только окружающее пространство. Хотя, для большинства местных такие отопители являются неизменным атрибутом зимы. Поэтому при длительном пребывании на острове советуют пользоваться именно ими.

Еще один способ прогреть помещение зимой — теплые полы. Обычно их устраивают в ванной комнате/санузле. Некоторые местные жители делают теплыми полы в каждой комнате, но такое удовольствие обходится в копеечку – как за монтаж, так и за электроэнергию. В то же время отмечается, что это самый эффективный способ обогрева, так как создает максимальную температуру на уровне ног, в теплый воздух, поднимаясь вверх, создает комфортную атмосферу в комнате. При этом, насколько можно понять из комментариев в сети, пока что такие полы остаются предметом роскоши, и есть они далеко не в каждом доме.

Самый романтический способ отопления — камин. Считается, что перед ним хорошо сидеть в сырой холодный вечер зимой и слушать потрескивание дров. К сожалению, не во всех жилых помещениях предусмотрена возможность установки камина. В то же время некоторые дома на Кипре сдаются в эксплуатацию с уже оборудованным камином. В обычной квартире в многоэтажном доме придется довольствоваться электрическим камином, который тоже хорошо согревает помещение, но больно бьёт по карману счетами за электричество.

Следующую позицию по популярности делят разного рода котлы на солярке и газе. Большинство загородных домов обогревается именно так. И тут у всего есть свои плюсы и минусы. Начиная от затрат на покупку и установку оборудования и кончая привязкой к графику завоза топлива (что в случае с газом становится критическим фактором — цистерна с ближайшей заправки не приедет через полчаса).

Также в домах за городом распространены газовые или жидкотопливные системы.

В последнее время местные жители начали устанавливать в своих домах дизельное отопление, которое они включают на пару часов в день. "Запитываются" батареи от дизельного котла, который работает на солярке. При этом пару секций батарей на весь дом погоды не делают. Включать такую систему на постоянной основе — дорого. Поэтому обычно автономный источник работает пару часов, например, несколько раз в сутки. Это позволяет быстро обогреть жилище, но в целом дорого в использовании.

Еще одно средство согреться, как и в других странах — электрические простыни и одеяла.

В целом же можно сказать, что к счастью для киприотов, английских пенсионеров и всех других людей, проводящих зиму на острове, холода на Кипре длятся очень недолго, и затраты на отопление являются сравнительно небольшими.

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