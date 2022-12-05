Зима на острові Афродіти: як зігріваються без центрального опалення на Кіпрі

У зимові місяці температура на Кіпрі "падає" до "жахливих" 10-15 градусів тепла

У поданні багатьох українців Кіпр, на відміну від Великобританії чи Німеччини (і, тим більше, України ) – майже благодатний край із 300 сонячними днями на рік та температурою +22°С взимку.

Але, як виявляється, це далеко не вся правда: на форумі експатів люди, що "понаїхали" на острів Афродіти, пишуть, що зимовими ночами температура на Кіпрі падає до 15 і навіть 10 градусів (звичайно ж, тепла). З іншого боку, вологість часто перевищує 75%.

При цьому звичного для українців центрального опалення, як і у багатьох країнах світу, немає.

Тому всім, хто купив житло на Кіпрі, або просто планує після нашої перемоги у війні пожити на острові тиждень-другий, треба подумати, як зігрітися в холодну пору року.

Виходячи з розповіді тих самих експатів, перше, що йде у них в хід — кондиціонер. Це найпоширеніший спосіб обігріву. Тим більше, що стандартний кондиціонер встановлений у кожному житловому об’єкті. На жаль, це не найефективніший і не найдешевший спосіб. Справа в тому, що кондиціонери установлюють ближче до стелі, а тепле повітря, як відомо, піднімається нагору. Для того, щоб обігріти приміщення до рівня підлоги, доведеться довго чекати. І наприкінці місяця "здивуватися", отримавши рахунок за електроенергію. З плюсів – кондиціонер – універсальний пристрій, який можна використовувати влітку для охолодження, а взимку для опалення.

Менш дорогий в експлуатації прилад порівняно з кондиціонером – електричний обігрівач. Якщо вибрати клас енергоспоживання А+, то рахунки за електрику виглядають не такими лякаючими. Найкраще вибрати конвектор. Ефективні також інфрачервоні обігрівачі, які нагрівають не повітря, а предмети та стіни у будинку, а потім уже вони віддають тепло. У той же час у коментарях у мережі про них відгукуються з деякою часткою іронії – як про щось екзотичне і те, що не має широкого поширення.

Не найпоширеніший, але найекономічніший і найефективніший спосіб прогріти приміщення у кіпріотів – газовий обігрівач. Головний плюс — відносна економічність (балон коштує 13-15 євро і його вистачає на тиждень у середньому), і головний мінус: гріється лише навколишній простір. Хоча, для більшості місцевих такі обігрівачі є незмінним атрибутом зими. Тому за тривалого перебування на острові радять користуватися саме ними.

Ще один спосіб прогріти приміщення взимку – тепла підлога. Зазвичай її влаштовують у ванній кімнаті/санвузлі. Деякі місцеві жителі роблять теплими підлоги в кожній кімнаті, але таке задоволення обходиться в копійчину — як за монтаж, так і електроенергію. У той же час зазначається, що це найефективніший спосіб обігріву, оскільки створює максимальну температуру на рівні ніг, у тепле повітря, піднімаючись нагору, створює комфортну атмосферу в кімнаті. При цьому, наскільки можна зрозуміти з коментарів у мережі, поки що такі підлоги залишаються предметом розкоші, і є далеко не в кожному будинку.

Найромантичніший спосіб опалення – камін. Вважається, що перед ним добре сидіти у сирий холодний вечір узимку та слухати потріскування дров. На жаль, не у всіх житлових приміщеннях передбачено можливість встановлення каміна. У той же час, деякі будинки на Кіпрі здаються в експлуатацію з вже обладнаним каміном. У звичайній квартирі в багатоповерховому будинку доведеться задовольнятися електричним каміном, який теж добре зігріває приміщення, але дуже б’є по кишені рахунками за електрику.

Наступну позицію за популярністю ділять різного роду котли на солярці та газі. Більшість заміських будинків обігрівається саме так. І тут у всього є свої плюси та мінуси. Починаючи від витрат на купівлю та встановлення обладнання та закінчуючи прив’язкою до графіка завезення палива (що у випадку з газом стає критичним фактором — цистерна з найближчої заправки не приїде за півгодини).

Також у будинках за містом поширені газові чи рідкопаливні системи.

Останнім часом місцеві жителі почали встановлювати у своїх будинках дизельне опалення, яке вони включають на кілька годин на день. "Запитуються" батареї від дизельного котла, що працює на солярці. При цьому кілька секцій батарей на весь будинок погоди не роблять. Включати таку систему постійно — дорого. Тому зазвичай автономне джерело працює кілька годин, наприклад, кілька разів на добу. Це дозволяє швидко обігріти житло, але загалом це дорого у використанні.

Ще один засіб зігрітися, як і в інших країнах — електричні простирадла та ковдри.

В цілому ж можна сказати, що на щастя для кіпріотів, англійських пенсіонерів та всіх інших людей, які проводять зиму на острові, холоди на Кіпрі тривають дуже недовго, і витрати на опалення порівняно невеликі.

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