США проехались по пескову, в газетах — путин под длинным столом. Реакция мира на атаку дронов

Обычно сдержанные официальные лица позволили себе крепкое словцо

В мире второй день живо обсуждают видео с атакой беспилотников на кремль в москве. Еще бы — ведь россия обвинила в попытке убить владимира путина сначала Украину, а впоследствии заявила о причастности к организации "покушения" США.

"Телеграф" собрал реакции мировых лидеров и западных медиа на файер-шоу на Красной площади.

Франция: беспилотник над кремлем – это странно и загадочно.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью для France Inter назвала удар БПЛА по загадочному кремлю.

"Я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но на самом деле этот эпизод странный. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно", – заявила Колонна.

США: песков просто лжет

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 мая подверг сомнению обвинение кремля в сторону Украины. Блинкен описал свой скептицизм по поводу слов кремля с помощью фразы "воспринимать с щепоткой соли" (to take something with grain of salt), что означает "сомневаться". В случае же слов кремля он сказал, что это "огромная солонка" (very large shaker of salt), что подчеркнуло его "гигантские сомнения":

"Я бы воспринимал все, что поступает из кремля, с очень большим скептицизмом. Посмотрим, какими будут факты", — заявил Блинкен.

Блинкен сказал, что у США нет фактов по этому инциденту, впрочем оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как возвращать собственную территорию.

Уже 4 мая россия обвинила в организации атаки дронами США. Это Белый дом возразил дважды. Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил MSNBC, что заявления были ложными, и что США не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ.

В комментарии CNN он сказал, что "господин песков просто лжет".

"Я имею в виду, что это, очевидно, бессмысленное утверждение. Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения. Мы даже не знаем, что здесь произошло ", — сказал Кирби.

ЕС предупредил москву

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал россию воздержаться от использования инцидента с атакой дронов для эскалации агрессии против Украины.

"Мы призываем россию не использовать эту предполагаемую атаку как повод для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит: это можно использовать, чтобы оправдать призыв людей, больше солдат, больше нападений на Украину", — заявил Боррель.

Венгрия волнуется из-за "опасных приступов"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что для предотвращения "чрезвычайно опасных военных нападений, таких как атаки беспилотников на кремль", необходимо немедленно закончить "конфликт в Украине".

Сийярто сказал, что не знает подробностей происшедшего. Однако может сказать, что чем дольше будет продолжаться "украинский конфликт", тем больше будет таких вещей и тем больше будет риск эскалации.

Китай предостерег обе стороны от эскалации

МИД Китая призвал обе стороны избегать действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию ", — сказала представитель МИД Китая Мао Нин.

Отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, Нин заявила, что "информацию о поездке спецпредставителя в Украину будет опубликовано своевременно".

Обзор прессы: что пишут западные СМИ

Фейковая или нет, атака на кремль унизительна для путина, считает The Telegraph. Видео со взрывом на крыше кремля, под которым виден огромный баннер с рекламой российского парада ко Дню Победы 9 мая, будет одним из самых позорных за все годы режима путина.

Издание также разместило карикатуру, где пути прячется от дрона под своим длинным столом:

The Telegraph насмехается над путином

В другом обзоре The Telegraph пишет, что цепочка последних событий свидетельствует, что конфликт вот-вот перейдет на опасный новый уровень. Хотя Киев отрицает свою причастность к атаке, тот факт, что российская столица подвергается атаке, свидетельствует о том, что следующая фаза конфликта не ограничится территорией Украины.

В то же время обозреватели не исключают, что россии в ближайшее время достанется еще больше

Независимо от того, есть ли угроза от российских партизан или украинцев, кремль твердо находится в целевой зоне.

The Guardian не исключает варианта, что инцидент с беспилотником мог быть операцией под фальшивым флагом. Издание цитирует нескольких экспертов, обвинивших россия в организации провокации с намерением обвинить в этом оппонента.

The Guardian

Реакция москвы после удара была очень скоординированной, ставя под сомнение, почему никаких сообщений о взрывах не появилось до официального объявления кремля.

BBC в своей статье говорит об унижении москвы, в случае, если информация о покушении на путина является правдой. Издание упоминает о ПВО на крыше московских домов и говорит, что теперь появятся вопросы о том, насколько хорошо защищен российский лидер, и об эффективности российской противовоздушной обороны. Если покушение действительно произошло, то эти меры не принесли результата.

BBC

BBC Radio 4 World at One цитирует Майкла Кларка из Royal United Services Institute (Rusi), который говорит, что это могла быть операция под фальшивым флагом.

"Это было бы монументальной глупостью с их (украинской, — ред.) стороны, и это был бы самый быстрый способ проиграть войну. Если окажется, что Украина проводит стратегически значимую атаку внутри россии, она потеряет поддержку Запада. А если она потеряет поддержку Запада., она проигрывает войну", — говорит он.

BBC

Кларк считает, что атаку, скорее всего, совершил некий самостоятельный "волонтер-фрилансер".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после атаки на кремль бывший российский президент Дмитрий Медведев превзошел сам себя в своих заявлениях. Теперь он призывает к убийству Владимира Зеленского.