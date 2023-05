США проїхалися по пєскову, у газетах — путін під довгим столом. Реакція світу на атаку дронів

Зазвичай стримані офіційні особи дозволили собі міцне слівце

У світі другий день жваво обговорюють відео з атакою безпілотників на кремль у москві. Ще б пак — адже росія звинуватила у спробі вбити володимира путіна спочатку Україну, а згодом заявила про причетність до організації "замаху" США.

"Телеграф" зібрав реакції світових лідерів та західних медіа на фаєр-шоу на Красній площі.

Франція: безпілотник над кремлем — це дивно та загадково

Голова МЗС Франції Катрін Колонна в інтерв’ю для France Inter назвала удар БПЛА по кремлю загадковим.

"Я не заглиблюватимусь у гіпотези, їх безліч. Але насправді цей епізод дивний. У нормальній ситуації це слабо розуміється. Тому я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково", – заявила Колонна.

США: пєсков просто бреше

Держсекретар США Ентоні Блінкен 3 травня піддав сумніву звинувачення кремля у бік України. Блінкен описав свій скептицизм щодо слів кремля за допомогою фрази "сприймати з дрібкою солі" (to take something with a grain of salt), що означає "сумніватися". У випадку ж слів кремля він сказав, що це "величезна сільниця" (very large shaker of salt), що підкреслило його "гігантські сумніви":

"Я б сприймав усе, що надходить із кремля, з дуже великим скептицизмом. Подивимось, якими будуть факти", — заявив Блінкен.

Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.

Вже 4 травня рф звинуватила в організації атаки дронами США. Це Білий дім заперечив аж двічі. Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив MSNBC, що заяви були неправдивими, і що США не заохочують Україну завдавати ударів за межами своїх кордонів.

В коментарі CNN він сказав, що "пан пєсков просто бреше".

"Я маю на увазі, що це, очевидно, безглузде твердження. Сполучені Штати не мають до цього жодного відношення. Ми навіть не знаємо, що тут сталося", — сказав Кірбі.

ЄС попередив москву

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав росію утриматися від використання інциденту з атакою дронів для ескалації агресії проти України.

"Ми закликаємо Росію не використовувати цю передбачувану атаку як привід для продовження ескалації війни. Ось що нас турбує: це можна використати, щоб виправдати призов людей, більше солдатів, більше нападів на Україну", — заявив Боррель.

Угорщина хвилюється через "небезпечні напади"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN заявив, що для запобігання "надзвичайно небезпечним військовим нападам, таким як атаки безпілотників на кремль", необхідно негайно закінчити "конфлікт в Україні".

Сійярто сказав, що не знає подробиць того, що сталося. Однак може сказати, що чим довше триватиме "український конфлікт", то більше буде таких речей і тим більше буде ризик ескалації.

Китай застеріг обидві сторони від ескалації

МЗС Китаю закликало обидві сторони уникати дій, які можуть ще більше загострити ситуацію.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", — сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Відповідаючи на запитання, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника до України, Нін заявила, що "інформацію про поїздку спецпредставника в Україну опублікують своєчасно".

Огляд преси: що пишуть західні ЗМІ

Фейкова чи ні, атака на кремль є принизливою для путіна, вважає The Telegraph. Відео з вибухом на даху Кремля, під яким видно величезний банер із рекламою російського параду до Дня Перемоги 9 травня, буде одним із найганебніших за всі роки режиму путіна.

Видання також розмістило карикатуру, де путін ховається від дрона під своїм довгим столом:

The Telegraph глузує з путіна

В іншому огляді The Telegraph пише, що ланцюжок останніх подій свідчить, що конфлікт ось-ось перейде на небезпечний новий рівень. Хоча Київ заперечує свою причетність до атаки, той факт, що російська столиця зазнає атаки, свідчить про те, що наступна фаза конфлікту не обмежиться територією України.

Водночас оглядачі видання не виключають, що росії найближчим часом дістанеться ще більше

Незалежно від того, чи є загроза від російських партизанів, чи від українців, кремль твердо перебуває в цільовій зоні.

The Guardian не відкидає варіанту, що інцидент з безпілотником міг бути операцією під фальшивим прапором. Видання цитує декількох експертів, які звинуватили росію в організації провокації з наміром звинуватити в цьому опонента.

The Guardian

Реакція москви після удару була дуже скоординованою, ставлять під сумнів, чому жодних повідомлень про вибухи не з’явилося до офіційного оголошення кремля.

BBC у своїй статті каже про приниження москви, у випадку, якщо інформація про замах на путіна є правдою. Видання згадує про ППО на даху московських будинків та каже, що тепер постануть питання про те, наскільки добре захищений російський лідер, і про ефективність російської протиповітряної оборони. Якщо замах справді стався, то ці заходи не дали результату.

BBC

BBC Radio 4 World at One цитує Майкла Кларка з Royal United Services Institute (Rusi), який каже, що це могла бути операція під фальшивим прапором.

"Це було б монументальною дурістю з їхнього (українського, — ред.) боку, і це був би найшвидший спосіб програти війну. Якщо виявиться, що Україна проводить стратегічно значущу атаку всередині росії, то вона втратить підтримку Заходу. А якщо вона втратить підтримку Заходу, вона програє війну", — каже він.

BBC

Кларк вважає, що атаку, швидше за все, здійснив якийсь самостійний "волонтер-фрілансер".

