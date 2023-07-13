Российские военные корабли будут идти в известном направлении. Балтийское море станет "озером НАТО"

Альянс сможет блокировать российские корабли и истребители

По последним страстям вокруг так и не предоставленного плана членства Украины в НАТО, бурливших на саммите в Вильнюсе, без внимания остались другие важные изменения в Альянсе. А там, кроме Украины, обсуждали еще и вступление Швеции, ведь Турция согласилась разблокировать ее путь в НАТО, хотя и не так скоро.

Появление в НАТО двух стран, Финляндии и Швеции, приведет к интересной рокировке в Балтийском море и, фактически блокируя там российский флот. Западные медиа уже начали шутить, что море превратится во внутреннее "озеро НАТО" и создаст большие проблемы для россии.

Пазл почти сложился

Швеция является последним кусочком пазла для полного перехода под контроль НАТО стратегического Балтийского моря, поскольку Финляндия присоединилась к альянсу еще в апреле 2023 года. Среди моря находится шведский остров Готланд, над которым иногда перехватывают российские истребители. Те прилетают из Санкт-Петербурга (отмечено на карте) и Калининграда (одинокий кусочек россии между Польшей и Литвой). Присоединение Швеции изменит ландшафт безопасности Европы на долгие годы, ведь Турция теперь согласна ратифицировать заявку осенью.

Вот так одиноко теперь выглядит россия в окружении стран НАТО в Балтийском море:

Washington Post показывает, как страны НАТО будут контролировать море

"Озеро НАТО имеет решающее значение для нашей безопасности. Потому что, конечно, Финляндия полностью присоединилась к НАТО, и Финляндия является одним из крупнейших военных государств в нашем регионе. У нас уже есть возможность закрыть часть Балтийского моря. Но, конечно, шведские власти для Это очень, очень важно", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает Newsweek.

Что теперь смогут делать страны Североатлантического альянса

Расширение присутствия сорвет усилия россии действовать из узкого Финского залива, через который российские суда должны проплывать, чтобы добраться до порта в Санкт-Петербурге, а Калининград будет окружен со всех сторон "глазами" и оружием НАТО. В порту Балтийск Калининградской области базируется Балтийский флот россии, он состоит из боевых кораблей, авиации и ПВО. Также это единственный российский порт, не замерзающий зимой.

путин и шойгу машут кораблям на параде в Санкт-Петербурге, 2021 год

Балтийское море в течение длительного времени было жизненно важным путем для россии, через который ее военные и коммерческие перевозки достигали Атлантики. А в случае боевых действий флот россии не сможет прийти на помощь Калининграду с Кольского полуострова в Арктике.

Теперь, по желанию НАТО, сможет полностью перекрыть Финский залив и лишить Балтийский флот россии возможности двигаться куда-нибудь, кроме всем известного направления. Альянс будет иметь больше возможностей доминировать в Балтийском море как на поверхности, так и под поверхностью, но и с помощью авиации, сказал Newsweek Фредерик Мертенс, стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований.

"В этой сфере (авиации, — ред.) НАТО уже имеет преимущество. Балтийский флот россии имеет серьезные проблемы", — говорит Мертенс.

Теперь, столкнувшись с военно-воздушными силами НАТО, подкрепленными Швецией, российским кораблям придется полагаться на средства противовоздушной обороны наземного базирования, утверждает он. Вряд ли останется место в Балтийском море, где российский надводный корабль не мог бы ожидать неизбежную атаку морской ракеты.

Обучение Baltic Operations 2023 на Балтийском море

Финляндия и Швеция в НАТО закроют тиски на море с севера, оставив россии ограниченный доступ, пишет Politico. А летящий близ российской границы финский истребитель может собирать данные и общаться с норвежцами, которые потом могут запросить больше информации или попросить самолет улететь в другое место, говорит исследователь Финского института Чарли Салониус-Пастернак.

Почему это унизительно для россии

Во время "холодной войны" только Дания и Германия, имеющие выход к Балтийскому морю, были в НАТО. Советский Союз и страны Варшавского договора были хозяевами южного побережья Балтики, а на севере прибрежными странами были две внеблоковые страны — Швеция и Финляндия. москва считала Балтику — своим внутренним озером и пренебрежительно относилась к Финляндии.

Но со временем все изменилось, превратившись в драму для имперских амбиций. Присоединение Польши в 1999 году и Эстонии, Латвии и Литвы в 2004 году поставило уже большую часть южного побережья моря под контроль Альянса. А сейчас Балтийское море стало собственным озером НАТО.

Бонус – безопасность в Арктическом регионе

Балтийское море – не единственный сюрприз для россиян. Вступление Швеции в НАТО также будет означать увеличение присутствия НАТО в Арктике, передает The Washington Post. Швеция вместе с Финляндией являются членами Арктического совета, эта организация контролирует самые северные части мира, членами которой еще являются россия, Канада и США.

Сейчас более 50% береговой линии Северного Ледовитого океана являются территорией россии, которая хранит там подлодки с баллистическими ракетами и ядерные боеголовки. Теперь НАТО может помочь следить за этой деятельностью.

"Арктика вообще считается успешной историей сотрудничества между арктическими странами НАТО и россией, но есть обеспокоенность, что она будет становиться все более спорной территорией в сфере безопасности, вероятнее, что Швеция и Финляндия станут странами НАТО", — сказал Кристофер Скалуба, директор Инициативы трансатлантической безопасности советы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО было принято важное соглашение на случай нападения россии. Эти планы содержат указания по модернизации сил стран-членов в регионе и где они должны быть развернуты.