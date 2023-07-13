Російські воєнні кораблі йтимуть у відомому напрямку. Балтійське море стане "озером НАТО"

Альянс зможе блокувати російські кораблі та винищувачі

За останніми пристрастями навколо так і не наданого плану членства України у НАТО, які вирували на саміті у Вільнюсі, поза увагою лишилися інші важливі зміни в Альянсі. А там, окрім України, обговорювали ще й вступ Швеції, адже Туреччина погодилася розблокувати її шлях до НАТО, хоча й не так скоро.

Поява у НАТО двох країн, Фінляндії та Швеції, приведе до цікавого рокірування у Балтійському морі, фактично блокуючи там російський флот. Західні медіа вже почали жартувати, що море перетвориться на внутрішнє "озеро НАТО" і створить великі проблеми для росії.

Пазл майже склався

Швеція є останнім шматочком пазла для майже повного переходу під контроль НАТО стратегічного Балтійського моря, оскільки Фінляндія приєдналася до альянсу ще у квітні 2023 року. Посеред моря знаходиться шведський острів Готланд, над яким час від часу перехоплюють російські винищувачі. Ті прилітають із Санкт-Петербурга (позначено на мапі) та Калінінграда (самотній шматочок росії між Польщею та Литвою). Приєднання Швеції змінить безпековий ландшафт Європи на довгі роки, адже Туреччина тепер згодна ратифікувати заявку восени.

Ось так самотньо тепер виглядає росія в оточенні країн НАТО у Балтійському морі:

Washington Post показує, як країни НАТО контролюватимуть море

"Озеро НАТО має вирішальне значення для нашої безпеки. Тому що, звичайно, Фінляндія повністю приєдналася до НАТО, і Фінляндія є однією з найбільших військових держав у нашому регіоні. У нас уже є можливість закрити частину Балтійського моря. Але, звичайно, шведська влада для цього дуже, дуже важлива", — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає Newsweek.

Що тепер зможуть робити країни Альянсу

Розширення присутності зірве зусилля росії діяти з вузької Фінської затоки, через яку російські судна повинні пропливати, щоб дістатися до порту в Санкт-Петербурзі, а Калінінград буде оточений з усіх боків "очима" та зброєю НАТО. У порту Балтійськ Калінінградської області базується Балтійський флот рф, він складається з бойових кораблів, авіації та ППО. Також це єдиний російський порт, який не замерзає взимку.

путін та шойгу махають кораблям на параді у Санкт-Петербурзі, 2021 рік

Балтійське море протягом тривалого часу було життєво важливим шляхом для росії, через який її військові та комерційні перевезення досягали Атлантики. А у разі бойових дій флот рф з не зможе прийти на допомогу Калінінграду з Кольського півострова в Арктиці.

Тепер, за бажання НАТО, зможе повністю перекрити Фінську затоку та позбавити Балтійський флот росії змоги рухатися куди-небудь, крім усім відомого напрямку. Альянс матиме більше можливостей домінувати в Балтійському морі як на поверхні, так і під поверхнею, але й за допомогою авіації, сказав Newsweek Фредерік Мертенс, стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень.

"У цій сфері (авіації, — ред.) НАТО вже має перевагу. Балтійський флот рф має серйозні проблеми", — каже Мертенс.

Тепер зіткнувшись з військово-повітряними силами НАТО, підкріпленими Швецією, російським кораблям доведеться покладатися на засоби протиповітряної оборони наземного базування, стверджує він. Навряд чи залишиться місце в Балтійському морі, де російський надводний корабель не міг би очікувати неминучої атаки морської ракети.

Навчання Baltic Operations 2023 на Балтійському морі

Фінляндія та Швеція в НАТО закриють лещата на морі з півночі, залишивши росії обмежений доступ, пише Politico. А фінський винищувач, який летить поблизу російського кордону, може збирати дані та спілкуватися з норвежцями, які потім можуть запитати більше інформації або попросити літак полетіти в інше місце, каже дослідник Фінського інституту Чарлі Салоніус-Пастернак.

Чому це принизливо для рф

Під час холодної війни лише Данія та Німеччина, які мають вихід до Балтійського моря, були в НАТО. Радянський Союз і країни Варшавського договору були господарями південного узбережжя Балтики, а на півночі прибережними країнами були дві позаблокові країни — Швеція та Фінляндія. москва вважала Балтику — своїм внутрішнім озером та зневажливо ставилася до Фінляндії.

Але з часом все змінилося, перетворившись на драму для імперських амбіцій. Приєднання Польщі у 1999 році та Естонії, Латвії й, Литви у 2004 році поставило вже більшу частину південного узбережжя моря під контроль Альянсу. А зараз Балтійське море стало власним озером НАТО.

Бонус — безпека в Арктичному регіоні

Балтійське море — не єдиний сюрприз для росіян. Вступ Швеції до НАТО також означатиме збільшення присутності НАТО в Арктиці, передає The Washington Post. А Швеція разом із Фінляндією є членами Арктичної ради, ця організація контролює найпівнічніші частини світу, членами якої ще є росія, Канада та США.

Зараз понад 50% берегової лінії Північного Льодовитого океану є територією росії, яка зберігає там підводні човни з балістичними ракетами та ядерні боєголовки. Тепер НАТО може допомогти стежити за цією діяльністю.

"Арктику загалом вважають успішною історією співпраці між арктичними країнами НАТО та росією, але є занепокоєння, що вона ставатиме дедалі більш спірною територією у сфері безпеки, ймовірніше, що Швеція та Фінляндія стануть країнами НАТО", — сказав Крістофер Скалуба, директор Ініціативи трансатлантичної безпеки Атлантичної ради.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у НАТО ухвалили важливу угоду на випадок нападу росії. У цих планах містяться вказівки щодо модернізації сил країн-членів у регіоні та де вони мають бути розгорнуті.