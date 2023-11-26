В США убили бывшего копа, осуждённого за убийство Джорджа Флойда - СМИ

Полиция пока не раскрыла подробности инцидента

В США в штате Аризона в больнице умер бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Он был приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на новостной канал The Watcher. При этом официально его смерть пока не подтверждена.

Отмечается, что в пятницу, 24 ноября, в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, один из заключённых напал на него с ножом. Он получил многочисленные ранения и был доставлен в реанимацию.

Инцидент произошел в тюрьме в городе Тусон в 12:30 по местному времени (21:30 по Киеву). В Федеральном бюро тюрем подтвердили, что заключенный подвергся нападению, сотрудники оказали ему помощь, после чего пострадавшего направили в больницу.

Телеканал Sky News сообщил, что на бывшего полицейского напал сокамерник. По словам источника канала, в результате нападения Шовин получил "серьезное ранение".

Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру. Он утверждал, что бывший полицейский может стать "мишенью".

Как известно, в мае 2020 года Шовин в составе полицейской бригады задержал жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой купюры. Полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Шовин встал коленом ему на шею и прижимал к земле, несмотря на жалобы на удушье. В результате Флойд задохнулся.

Задержание Флойда

Видео задержания Флойда

Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих городах США и других стран. Они проходили под девизом Black Lives Matter — "Жизни темнокожих имеют значение". Протестующие утверждали, что полиция относится к чернокожим хуже, чем к белым, чаще репрессирует их, и требовали покончить с полицейским произволом.

В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал.

Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 миллионов долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.

Напомним, в день вынесения приговора Дереку Шовину полицейские в США убили 16-летнюю чернокожую девочку.