У США вбили колишнього копа, засудженого за вбивство Джорджа Флойда - ЗМІ

Поліція поки не розкрила подробиці інциденту

У США в штаті Арізона в лікарні помер колишній поліцейський із Міннеаполіса Дерек Шовін, засуджений за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Суд призначив йому 22,5 років ув’язнення.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на канал новин The Watcher. При цьому офіційно його смерть поки не підтверджена.

Зазначається, що у п’ятницю, 24 листопада, у в’язниці, де Шовін відбував покарання, один з ув’язнених напав на нього з ножем. Він отримав численні поранення та був доставлений до реанімації.

Інцидент стався у в’язниці у місті Тусон о 12:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом). У Федеральному бюро в’язниць підтвердили, що ув’язнений зазнав нападу, співробітники надали йому допомогу, після чого потерпілого направили до лікарні.

Телеканал Sky News повідомив, що на колишнього поліцейського напав співкамерник. За словами джерела каналу, внаслідок нападу Шовін отримав "серйозне поранення".

Раніше адвокат Шовіна наполягав, щоб його підзахисного не поміщали у спільну камеру. Він стверджував, що колишній поліцейський може стати "мішенню".

Як відомо, у травні 2020 року Шовін у складі поліцейської бригади затримав жителя Міннеаполіса Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивої купюри. Поліцейські повалили Флойда на асфальт, хоча він, за словами очевидців, не чинив опору. Шовін став коліном йому на шию і притискав до землі, незважаючи на скарги. В результаті Флойд задихнувся.

Затримання Флойда

Відео затримання Флойда

Смерть Флойда викликала масові протести у багатьох містах США та інших країнах. Вони проходили під девізом Black Lives Matter — "Життя темношкірих має значення". Протестувальники стверджували, що поліція ставиться до чорношкірих гірше, ніж до білих, частіше їх репресує, і вимагали покінчити з поліцейським свавіллям.

У червні 2021 року суд визнав Шовіна винним у ненавмисному вбивстві та засудив його до 22,5 років позбавлення волі. Сам Шовін провину не визнав.

Сім’ї Джорджа Флойда влада Міннеаполісу погодилася виплатити 27 мільйонів доларів – це найбільша сума, яка будь-коли виплачувалася в штаті Міннесота у зв’язку з цивільним позовом про відшкодування збитків за смерть людини.

Нагадаємо, у день винесення вироку Дереку Шовіну поліцейські в США вбили 16-річну чорношкіру дівчинку.