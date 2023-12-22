Пять миллионов баррелей российской нефти застряли у берегов Индии: в чем причина

Индийцы, скорее всего, опасаются американских санкций

Российские танкеры, на борту которых суммарно находится около пяти миллионов российской нефти сорта "Сокол", не могут выгрузить ее в Индии. Суда стоят в миле от пункта назначения, в одном из случаев простой составляет более месяца.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что российская нефть на борту танкеров предназначалась для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Причина, по которой судам не дают разгружаться, пока неясна. Один из вариантов – это санкции, введенные США в отношении танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, проданной с нарушением ценового ограничения, установленной странами G7.

Министерство финансов США за несколько месяцев ввело санкции в отношении как минимум восьми крупных танкерных судов, владельцев которых разоблачили на перевозке "нелегальной" российской нефти. Шесть танкеров из восьми – собственность российского "Совкомфлота".

Ранее "Телеграф" писал, что российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2023 года снизились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до 15,2 млрд. долларов США. Это самый низкий уровень с июля 2023 года. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года. В феврале добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы Москвы на фоне войны с Украиной.

Но в России придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Подсанкционные товары: сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа".