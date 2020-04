Коронавирус сорвал конференцию ООН по изменениям климата

Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, передает УНН.

"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с COVID-19. В этой связи COP26 была отложена", - написал Шарма.

"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.

The world is facing an unprecedented global challenge & countries are rightly focusing on fighting #COVID19.

Due to this, #COP26 has been postponed.

We will continue working with partners to deliver the ambition needed to tackle the climate crisis & agree a new date

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) April 1, 2020