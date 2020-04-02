Коронавирус сорвал конференцию ООН по изменениям климата

Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, передает УНН.
"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с COVID-19. В этой связи COP26 была отложена", - написал Шарма.
"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.
The world is facing an unprecedented global challenge & countries are rightly focusing on fighting #COVID19.
Due to this, #COP26 has been postponed.
We will continue working with partners to deliver the ambition needed to tackle the climate crisis & agree a new date
— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) April 1, 2020
Напомним:
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