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Четверг, 02.04.2020
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Коронавирус сорвал конференцию ООН по изменениям климата

Коронавирус сорвал конференцию ООН по изменениям климата
06:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Конференцию ООН по изменению климата перенесли на следующий год из-за коронавируса.

Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Twitter британский министр по делам бизнеса и председатель конференции Алок Шарма, передает УНН.

"Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с COVID-19. В этой связи COP26 была отложена", - написал Шарма.

"Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.

Напомним: 

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ООН, Глобальное потепление, Пандемия, Коронавирус.
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