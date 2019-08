Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)

На саммите G7 произошел конфуз. Все случилось, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на встречу с президентом Франции и его женой.

Выходя из машины невнимательный Джонсон повернул в противоположную от Макрона сторону.

Boris Johnson got out of his car and walked the wrong way, and Emmanuel Macron literally had to yell to him "Prime minister, we're here!" #G7 #Biarritz pic.twitter.com/uyUivXumAB

— Elise von Scheel (@elisevonscheel) August 24, 2019