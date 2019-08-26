Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)

Новости мира:Саммит "Большой семерки" не обошелся без смешных и эпичных ситуаций.

На саммите G7 произошел конфуз. Все случилось, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на встречу с президентом Франции и его женой.

Выходя из машины невнимательный Джонсон повернул в противоположную от Макрона сторону.

Boris Johnson got out of his car and walked the wrong way, and Emmanuel Macron literally had to yell to him "Prime minister, we're here!" #G7 #Biarritz pic.twitter.com/uyUivXumAB — Elise von Scheel (@elisevonscheel) August 24, 2019

Бриджит и Эммануэль Макрон начали смеяться. "Премьер-министр, мы здесь", - крикнул лидер Франции.

Напомним, лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.

На саммите Канада выступила против приобщения России к встречам стран "Большой семерки" (G7) (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Во Франции обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано.

Из-за этого Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки".

Также на саммите лидеры G7 обсудили визит посла Ирана и проблемы мировой экономики.