В Латвии сожалеют, что свидетель МН17 Цемах был обменен

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс приветствовал освобождение украинских узников из российских тюрем и их возвращение домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не должна была брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена", - написал Ринкевичс.

Напомним, в Совете Европы прокомментировали «Большой обмен» пленными между Украиной и Россией, который состоялся в субботу, 7 сентября, выразив готовность содействовать сторонам в создании условий для улучшения отношений России и Украины.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 7 сентября 2019 г.