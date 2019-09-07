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В Латвии сожалеют, что свидетель МН17 Цемах был обменен

В Латвии сожалеют, что свидетель МН17 Цемах был обменен
15:38 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Латвии приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией даже ценой "сдачи" важного свидетеля по делу МН17.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс приветствовал освобождение украинских узников из российских тюрем и их возвращение домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не должна была брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена", - написал Ринкевичс.

Напомним, в Совете Европы прокомментировали «Большой обмен» пленными между Украиной и Россией, который состоялся в субботу, 7 сентября, выразив готовность содействовать сторонам в создании условий для улучшения отношений России и Украины.

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Напомним, сегодня утром украинские журналисты в России заявили о выезде автобусов из СИЗО "Лефортово", в которых предположительно находились украинские моряки и другие политзаключенные.

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Адвокат украинских моряков Николай Полозов утром дал старт обмену пленными, которые в последствие были направлены в аэропорт для перелета в Украину.

После полудня самолет с украинскими 35 политзаключенными прибыл в аэропорт "Борисполь", где их встретили родственники, а также президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", был допрошен перед отправкой в Россию.

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МИД Латвии, МН17, Эдгар Ринкевичс.
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