Скачать
Вторник, 17.03.2020
В НБУ говорят, что кризис не повлияет на платежный баланс Украины
В НБУ говорят, что кризис не повлияет на платежный баланс Украины
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Коронавирус остановил переговоры по Brexit: стороны ищут альтернативные пути продолжения обсуждения

Коронавирус остановил переговоры по Brexit: стороны ищут альтернативные пути продолжения обсуждения
19:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Переговоры о будущих взаимоотношениях между Великобританией и ЕС отменены из-за распространения коронавируса.

Запланированные на среду переговоры по будущим взаимоотношениям Великобритании и ЕС отменены, сообщило во вторник издание The Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры завтра в том же формате, как мы провели предыдущий раунд", - заявил представитель правительства.

Между тем, по данным Даунинг-стрит, Евросоюз и Великобритания обменяются черновыми вариантами соглашениями о свободной торговле, а также других соглашений "в ближайшем будущем, как и планировалось".

"Обе стороны остаются полностью приверженными переговорам, мы поддерживаем регулярные контакты с Европейской комиссией для того, чтобы рассмотреть альтернативные пути продолжения обсуждений, в том числе возможность проведения видеоконференций или телефонных конференций", - подчеркнул представитель правительства.

Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Кроме того, Даунинг-стрит отмечает, что "переходный период закончится 31 декабря 2020 года", поскольку это "предусмотрено законом Великобритании".

Переговоры должны были состояться 18-20 марта в Лондоне

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье ранее пообещал успешно завершить переговоры по будущим отношениям с Великобританий после Brexit, несмотря на коронавирус.

В США запустили проект обмена туалетной бумагой, рулоны бросают в окна авто

Великобритания ранее заявляла, что не намерена затягивать переговоры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда истечет срок переходного периода, наступившего после Brexit.

А тем временем: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь