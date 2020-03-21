В масках и перчатках: новое правительство Словакии принесло присягу (Фото)

В Словакии в субботу принесли присягу члены нового состава правительства, сообщает агентство Associated Press (AP).
Все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, из-за ситуации с коронавирусом были в медицинских масках и перчатках.
В состав нового коалиционного правительства Словакии вошли представители четырех партий, возглавил его лидер правоконсервативной партии "Обычные люди" Игорь Матович.
Матович - прозападный политик, свою избирательную кампанию он строил на решении проблемы коррупции в стране, отмечает AP.
В правительство также вошли представители либеральной партии "Свобода и солидарность", основанной экс-президентом страны Андреем Киской консервативной партии "За народ" и популистской правой партии "Мы - семья".
О ситуации в мире:
В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек. Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов.
Испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом – в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.
Всех искателей убежища, которые незаконно попадают в Канаду из США, будут отправлять в двухнедельный карантин.
В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавируса, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.
Президент Туниса Кейс Саид объявил о введении общенационального карантина в государстве.
Власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.
70 процентов опрошенных поляков считают, что из-за эпидемии коронавируса майские президентские выборы должны быть отложены.