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В масках и перчатках: новое правительство Словакии принесло присягу (Фото)

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В масках и перчатках: новое правительство Словакии принесло присягу (Фото)
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В настоящее время в Словакии зарегистрировано 137 случаев коронавируса.

В Словакии в субботу принесли присягу члены нового состава правительства, сообщает агентство Associated Press (AP).

Все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, из-за ситуации с коронавирусом были в медицинских масках и перчатках.

В состав нового коалиционного правительства Словакии вошли представители четырех партий, возглавил его лидер правоконсервативной партии "Обычные люди" Игорь Матович.

Матович - прозападный политик, свою избирательную кампанию он строил на решении проблемы коррупции в стране, отмечает AP.

В правительство также вошли представители либеральной партии "Свобода и солидарность", основанной экс-президентом страны Андреем Киской консервативной партии "За народ" и популистской правой партии "Мы - семья".

О ситуации в мире: 

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Словакия, Коронавирус, Зузана Чапутова, Игорь Матович.
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