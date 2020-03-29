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Не понравилось качество: Нидерланды отзывают 600 тыс китайских медмасок из своих больниц

Не понравилось качество: Нидерланды отзывают 600 тыс китайских медмасок из своих больниц
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире Нидерланды импортировали из Китая медмаски, но их не устроило качество.

Большая часть медицинских масок, которые голландское правительство импортировало из Китая, является некачественными.

В то время как маски уже были распределены по больницам, Министерство здравоохранения Нидерландов объявило отзыв, передаёт NOS.

"Объявление касается почти половины партии из 1,3 миллиона масок FFP2 - 600 тысяч штук. Медицинские работники используют маски при лечении критически больных пациентов с COVID-19. Некачественные маски подвергают риску врачей и медсестер", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или имеют мембраны, которые не функционируют должным образом, имеют очень тонкие фильтры, которые должны задерживать вирусные частицы.

Напомним:

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Все по теме:

Китай, Нидерланды, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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