Не понравилось качество: Нидерланды отзывают 600 тыс китайских медмасок из своих больниц

Большая часть медицинских масок, которые голландское правительство импортировало из Китая, является некачественными.
В то время как маски уже были распределены по больницам, Министерство здравоохранения Нидерландов объявило отзыв, передаёт NOS.
"Объявление касается почти половины партии из 1,3 миллиона масок FFP2 - 600 тысяч штук. Медицинские работники используют маски при лечении критически больных пациентов с COVID-19. Некачественные маски подвергают риску врачей и медсестер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или имеют мембраны, которые не функционируют должным образом, имеют очень тонкие фильтры, которые должны задерживать вирусные частицы.
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