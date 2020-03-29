Не понравилось качество: Нидерланды отзывают 600 тыс китайских медмасок из своих больниц

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире Нидерланды импортировали из Китая медмаски, но их не устроило качество.

Большая часть медицинских масок, которые голландское правительство импортировало из Китая, является некачественными.

В то время как маски уже были распределены по больницам, Министерство здравоохранения Нидерландов объявило отзыв, передаёт NOS.

"Объявление касается почти половины партии из 1,3 миллиона масок FFP2 - 600 тысяч штук. Медицинские работники используют маски при лечении критически больных пациентов с COVID-19. Некачественные маски подвергают риску врачей и медсестер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски были отозваны, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Они плохо прилегают к лицу или имеют мембраны, которые не функционируют должным образом, имеют очень тонкие фильтры, которые должны задерживать вирусные частицы.

Напомним: