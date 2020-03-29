Пандемия COVID-19: В Испании за сутки умерли более 830 человек

В Испании за последние сутки зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает испанское издание El Pais.
В общем от коронавируса в Испании по состоянию на сегодня скончались 6 тыс. 528 человек.
На сегодняшний день коронавирусом заразились 78 тыс. 797 человек, из них 4 тыс. 907 из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним:
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