В ООН обсудили ситуацию в Беларуси

В Совете Безопасности ООН 18 августа провели обсуждение по ситуации в Беларуси и ее возможном влияние на мир и безопасность в Европе. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

"Сегодня, 18 августа, ситуацию в Беларуси и ее возможное влияние на мир и безопасность в Европе обсуждали в Совете Безопасности ООН под эгидой Эстонии и США. В своем выступлении министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который представлял Эстонию, выразил глубокую обеспокоенность использованием белорусскими властями чрезмерной силы в мирных демонстрациях, вызванных фальсификацией результатов выборов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас самое время поднять этот вопрос в Совете Безопасности, ведь он несет ответственность за предотвращение жестоких конфликтов.

"Результаты выборов были фальсифицированы, независимых международных наблюдателей не было. Мы видели во многих частях мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются, а законное недовольство людей не слышится", - сказал Рейнсалу .

Также он добавил, что за ситуацией в Беларуси будут внимательно следить.

"Министр иностранных дел предложил представителю ООН регулярно проверять ситуацию в Беларуси в соответствии с событиями. Эстония будет продолжать внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси, и, если необходимо, держать ее под пристальным вниманием Совета Безопасности различными и наиболее подходящими способами", - отметил министр.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

18 августа порядка 10 000 жителей столицы Беларуси собрались вечером на площади Независимости в центре Минска.