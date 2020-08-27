Послы ЕС: Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано

Председатель представительства Европейского Союза в Беларуси и послы европейских стран призвали Минск отказаться от политически мотивированных преследований и тактики запугивания.

"В очередной раз мы призываем действующие власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами. Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении глав европейских дипмиссий в Минске, опубликованном представительством ЕС.

В представительстве также отметили, что дипломаты "выражают поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав".

"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов - Ред.) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - подчеркнули в дипмиссии.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозиции провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.