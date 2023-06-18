Не только леопард и зебра: 20 стильных идей маникюра с добавлением анималистического принта (фото)

Животные мотивы в нейл-дизайне сделают ваши ногти роскошными

Летние тенденции нейл-арта позволяют экспериментировать с маникюром. Вы можете не просто покрыть ногти трендовым оттенком лака, а добавить принт. Анималистические расцветки – беспроигрышный вариант, который остается актуальным в любое время года.

"Телеграф" делится 20 стильными идеями маникюра с добавлением анималистического принта. Выбрать дизайн удастся хоть на длинные, хоть на короткие ногти.

Пожалуй, самый модный анималистический принт – леопардовый. Нейл-мастера используют не только естественные оттенки, а и добавляют яркие цвета лаков. Летом 2023 года в числе нейл-тенденций актуальны принты а-ля леопард, гепард, тигр и другие хищники семейства кошачьих.

Если леопардовый маникюр вам приелся, то обратите внимание на имитацию змеиной кожи. Цветовое решение дизайна в таком стиле очень созвучно с оттенками летней природы.

Зебра – еще один несменный фаворит, если говорить о летних трендах маникюра. Черно-белая гамма добавит контраста и сделает ваши ногти эффектными. Можете покрыть как все ногти, так и выделить принтом какие-то из них.

Покрытие а-ля жираф не сбавляет позиций в топе нейл-трендов этим летом. Используйте палитру тонов от карамельного до коричневого. Такой маникюр идеально подойдет для отпуска и пляжного отдыха.

Черепаховые ногти – трендовый маникюр в этом сезоне. Необычный принт делает ваши ногти выразительными.

Остается актуальным и коровий принт. Опять же, необязательно следовать черно-белой расцветке, можно наносить на ногтевую пластину и другие, любимые вами оттенки.

Тем, кто хочется оказаться в центре внимание, понравится идея маникюра с использованием сразу нескольких анималистических принтов. Это очень смелый нейл-арт, но для лета – самое то.

Маникюр с анималистическим принтом

Ранее "Телеграф" делился другими стильными идеями, которые помогут определиться с маникюром этим летом. В моде эффект омбре: этот нейл-тренд украсит ногти любой длины и формы. А еще мы писали о популярной тенденции маникюра в Корее – "румяных ногтях".