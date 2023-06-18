Не тільки леопард і зебра: 20 стильних ідей манікюру з додаванням анімалістичного принта (фото)

Тварини в нейл-дизайні зроблять ваші нігті розкішними

Літні тенденції нейл-арту дозволяють експериментувати із манікюром. Ви можете не просто покрити нігті трендовим відтінком лаку, а додати принт. Анімалістичні забарвлення — безпрограшний варіант, який залишається актуальним у будь-яку пору року.

"Телеграф" ділиться 20 стильними ідеями манікюру з додаванням анімалістичного принта. Вибрати дизайн вдасться хоч на довгі, хоч на короткі нігті.

Мабуть, наймодніший анімалістичний принт – леопардовий. Нейл-майстри використовують не лише природні відтінки, а й додають яскраві кольори лаків. Влітку 2023 року серед нейл-тенденцій актуальні принти а-ля леопард, гепард, тигр та інші хижаки сімейства котячих.

Якщо леопардовий манікюр вам набрид, то зверніть увагу на імітацію зміїної шкіри. Колірне рішення дизайну в такому стилі дуже співзвучне із відтінками літньої природи.

Зебра — ще один незмінний фаворит, якщо говорити про літні тренди манікюру. Чорно-біла гама додасть контрасту і зробить ваші нігті ефектними. Можете покрити як усі нігті, так і виділити принтом якісь із них.

Покриття а-ля жираф не зменшує позицій у топі нейл-трендів цього літа. Використовуйте тонову палітру від карамельного до коричневого. Такий манікюр ідеально підійде для відпустки та пляжного відпочинку.

Черепахові нігті – трендовий манікюр цього сезону. Незвичайний принт робить ваші нігті виразними.

Залишається актуальним і коров’ячий принт. Знову ж таки, необов’язково дотримуватися чорно-білого забарвлення, можна наносити на нігтьову пластину й інші, улюблені вами відтінки.

Тим, хто хоче опинитися в центрі уваги, сподобається ідея манікюру з використанням одразу кількох анімалістичних принтів. Це дуже сміливий нейл-арт, але для літа – саме те.

Манікюр з анімалістичним принтом

Раніше "Телеграф" ділився іншими стильними ідеями, які допоможуть визначитись із манікюром цього літа. У моді ефект омбре: цей нейл-тренд прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. А ще ми писали про популярну тенденцію манікюру в Кореї — "рум’яны нігті".