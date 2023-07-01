Нескучный френч этого лета: как украсить ногти в цветной французский маникюр, идеи (фото)

Пусть ваш маникюр в этом сезоне заиграет новыми красками

Традиционный французский маникюр, который пользовался популярностью по всему миру, теперь уступает свое место новым направлениям в модном дизайне ногтей. В последние годы в тренде яркие и смелые акценты на ногтях, и белая линия на нюдовой основе стала редкостью в новом сезоне.

Текущий фокус модного френча по-прежнему заключается в подчеркивании свободного края ногтя. Есть различные способы стилизации этого френча, такие как добавление глиттера, присыпки, сухоцветов или неоновых элементов. Однако самое главное — это ваш вкус и фантазия.

В этом сезоне лето-2023 "Телеграф" представляет разнообразные варианты модного разноцветного френча.

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. В этом маникюре используются различные геометрические формы, такие как абстрактные квадраты, треугольники, прямые линии и цветовые блоки. В 2023 году в трендах модного маникюра находится и цветочный дизайн.

Ранее мастер маникюра назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка.