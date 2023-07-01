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Нескучный френч этого лета: как украсить ногти в цветной французский маникюр, идеи (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Цветной французский маникюр подойдет и на короткие, и на длинные ногти Новость обновлена 01 июля 2023, 14:44
Цветной французский маникюр подойдет и на короткие, и на длинные ногти. Фото instagram.com

Пусть ваш маникюр в этом сезоне заиграет новыми красками

Традиционный французский маникюр, который пользовался популярностью по всему миру, теперь уступает свое место новым направлениям в модном дизайне ногтей. В последние годы в тренде яркие и смелые акценты на ногтях, и белая линия на нюдовой основе стала редкостью в новом сезоне.

Текущий фокус модного френча по-прежнему заключается в подчеркивании свободного края ногтя. Есть различные способы стилизации этого френча, такие как добавление глиттера, присыпки, сухоцветов или неоновых элементов. Однако самое главное — это ваш вкус и фантазия.

В этом сезоне лето-2023 "Телеграф" представляет разнообразные варианты модного разноцветного френча.

голубой френч
черный френч
цветной французский маникюр
розовый френч
цветной маникюр
розовый маникюр френч
цветной франч на ногтях
зеленый френч
голубой французский маникюр
цветной французский маникюр

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. В этом маникюре используются различные геометрические формы, такие как абстрактные квадраты, треугольники, прямые линии и цветовые блоки. В 2023 году в трендах модного маникюра находится и цветочный дизайн.

Ранее мастер маникюра назвала антитренды маникюра. По ее словам, есть уродливые дизайны, которые любят много девушек, и это их главная ошибка.

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#Мода #Маникюр #Французский маникюр #Френч #Цветной французский маникюр