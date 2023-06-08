Сезонная клубничка на ногтях: яркий тренд маникюра, который так и хочется "откусить" (фото)

Выбирать вам - нежный розовый маникюр с клубникой или смелый дизайн в красной цветовой гамме

В летнее время года мы стремимся выбирать яркие оттенки и красочные узоры. Это относится не только к одежде, но и к дизайну ногтей. Клубничный, как и морковный маникюр, представляет собой отличную альтернативу традиционным вариантам дизайна. Вы можете нарисовать большие нарезанные ягоды на одном ногте или множество маленьких ягод на двух ногтях.

Маникюр с клубникой идеально подходит для любителей мечтательного и нежного образа. Яркие оттенки поднимают настроение, а мягкая комбинация красного и розового цветов создает женственный и романтичный вид.

Можно создать дизайн с клубничным мотивом на ногтях, который идеально дополнит и легкие летние платья, и комбинацию джинсов с белой рубашкой. Предлагаем подборку идей с маникюром с рисунком клубники.

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. Также в моде — цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.