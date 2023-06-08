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Сезонная клубничка на ногтях: яркий тренд маникюра, который так и хочется "откусить" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Клубничный маникюр — отличная альтернатива летним вариантам дизайна Новость обновлена 08 июня 2023, 11:37
Клубничный маникюр — отличная альтернатива летним вариантам дизайна. Фото instagram.com

Выбирать вам - нежный розовый маникюр с клубникой или смелый дизайн в красной цветовой гамме

В летнее время года мы стремимся выбирать яркие оттенки и красочные узоры. Это относится не только к одежде, но и к дизайну ногтей. Клубничный, как и морковный маникюр, представляет собой отличную альтернативу традиционным вариантам дизайна. Вы можете нарисовать большие нарезанные ягоды на одном ногте или множество маленьких ягод на двух ногтях.

Маникюр с клубникой идеально подходит для любителей мечтательного и нежного образа. Яркие оттенки поднимают настроение, а мягкая комбинация красного и розового цветов создает женственный и романтичный вид.

Можно создать дизайн с клубничным мотивом на ногтях, который идеально дополнит и легкие летние платья, и комбинацию джинсов с белой рубашкой. Предлагаем подборку идей с маникюром с рисунком клубники.

маникюр клубника
маникюр клубника
маникюр клубника
маникюр клубника
клубничный маникюр
клубничный маникюр
клубничный маникюр
клубничный маникюр
клубничный маникюр
клубничный маникюр
клубника на ногтях
клубника на ногтях
клубника на ногтях
клубника на ногтях
клубника на ногтях

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. Также в моде — цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.

Теги:
#Мода #Маникюр #Клубника