Сезонна полуничка на нігтях: яскравий тренд манікюру, який так і хочеться "відкусити" (фото)
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Вибирати вам — ніжний рожевий манікюр з полуницею або сміливий дизайн у червоній гамі кольорів
У літню пору року ми прагнемо вибирати яскраві відтінки та барвисті візерунки. Це стосується не тільки одягу, але й дизайну нігтів. Полуничний, як і морквяний манікюр, є чудовою альтернативою традиційним варіантам дизайну. Ви можете намалювати великі нарізані ягоди на одному нігті або багато маленьких ягід на двох нігтях.
Манікюр з полуницею ідеально підходить для любителів мрійливого та ніжного образу. Яскраві відтінки підіймають настрій, а м’яка комбінація червоного та рожевого кольорів створює жіночний та романтичний вигляд.
Можна створити дизайн із полуничним мотивом на нігтях, який ідеально доповнить і легкі літні сукні, і комбінацію джинсів із білою сорочкою. Пропонуємо добірку ідей з манікюром із малюнком полуниці.
У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. Також у моді — квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.