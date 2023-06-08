Сезонна полуничка на нігтях: яскравий тренд манікюру, який так і хочеться "відкусити" (фото)

Вибирати вам — ніжний рожевий манікюр з полуницею або сміливий дизайн у червоній гамі кольорів

У літню пору року ми прагнемо вибирати яскраві відтінки та барвисті візерунки. Це стосується не тільки одягу, але й дизайну нігтів. Полуничний, як і морквяний манікюр, є чудовою альтернативою традиційним варіантам дизайну. Ви можете намалювати великі нарізані ягоди на одному нігті або багато маленьких ягід на двох нігтях.

Манікюр з полуницею ідеально підходить для любителів мрійливого та ніжного образу. Яскраві відтінки підіймають настрій, а м’яка комбінація червоного та рожевого кольорів створює жіночний та романтичний вигляд.

Можна створити дизайн із полуничним мотивом на нігтях, який ідеально доповнить і легкі літні сукні, і комбінацію джинсів із білою сорочкою. Пропонуємо добірку ідей з манікюром із малюнком полуниці.

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. Також у моді — квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.