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Сезонна полуничка на нігтях: яскравий тренд манікюру, який так і хочеться "відкусити" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Полуничний манікюр — відмінна альтернатива літнім варіантам дизайну Новина оновлена 08 червня 2023, 11:37
Полуничний манікюр — відмінна альтернатива літнім варіантам дизайну. Фото instagram.com

Вибирати вам — ніжний рожевий манікюр з полуницею або сміливий дизайн у червоній гамі кольорів

У літню пору року ми прагнемо вибирати яскраві відтінки та барвисті візерунки. Це стосується не тільки одягу, але й дизайну нігтів. Полуничний, як і морквяний манікюр, є чудовою альтернативою традиційним варіантам дизайну. Ви можете намалювати великі нарізані ягоди на одному нігті або багато маленьких ягід на двох нігтях.

Манікюр з полуницею ідеально підходить для любителів мрійливого та ніжного образу. Яскраві відтінки підіймають настрій, а м’яка комбінація червоного та рожевого кольорів створює жіночний та романтичний вигляд.

Можна створити дизайн із полуничним мотивом на нігтях, який ідеально доповнить і легкі літні сукні, і комбінацію джинсів із білою сорочкою. Пропонуємо добірку ідей з манікюром із малюнком полуниці.

манікюр полуниці
манікюр полуниці
манікюр полуниці
манікюр полуниці
полуничний манікюр
полуничний манікюр
полуничний манікюр
полуничний манікюр
полуничний манікюр
полуничний манікюр
полуниця на нігтях
полуниця на нігтях
полуниця на нігтях
полуниця на нігтях
полуниця на нігтях

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. Також у моді — квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.

Теги:
#Мода #Манікюр #Полуниця