Ненудний френч цього літа: як прикрасити нігті у кольоровий французький манікюр, ідеї (фото)
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Нехай ваш манікюр цього сезону заграє новими фарбами
Традиційний французький манікюр, який користувався популярністю по всьому світу, тепер поступається своїм місцем новим напрямкам у модному дизайні нігтів. В останні роки у тренді яскраві та сміливі акценти на нігтях, і біла лінія на нюдовій основі стала рідкістю у новому сезоні.
Поточний фокус модного френча, як і раніше, полягає в підкресленні вільного краю нігтя. Існують різні способи стилізації цього френча, такі як додавання гліттера, присипки, сухоцвітів або неонових елементів. Однак найголовніше — це ваш смак та фантазія.
Цього сезону літо-2023 "Телеграф" представляє різноманітні варіанти модного різнокольорового френча.
У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. У цьому манікюрі використовуються різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки. У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться і квітковий дизайн.
Раніше майстер манікюру назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.