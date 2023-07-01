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Ненудний френч цього літа: як прикрасити нігті у кольоровий французький манікюр, ідеї (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кольоровий французький манікюр підійде і на короткі, і на довгі нігті
Кольоровий французький манікюр підійде і на короткі, і на довгі нігті. Фото instagram.com

Нехай ваш манікюр цього сезону заграє новими фарбами

Традиційний французький манікюр, який користувався популярністю по всьому світу, тепер поступається своїм місцем новим напрямкам у модному дизайні нігтів. В останні роки у тренді яскраві та сміливі акценти на нігтях, і біла лінія на нюдовій основі стала рідкістю у новому сезоні.

Поточний фокус модного френча, як і раніше, полягає в підкресленні вільного краю нігтя. Існують різні способи стилізації цього френча, такі як додавання гліттера, присипки, сухоцвітів або неонових елементів. Однак найголовніше — це ваш смак та фантазія.

Цього сезону літо-2023 "Телеграф" представляє різноманітні варіанти модного різнокольорового френча.

блакитний френч
чорний френч
кольоровий французький манікюр
рожевий френч
кольоровий манікюр
рожевий манікюр френч
кольоровий франч на нігтях
зелений френч
блакитний французький манікюр
кольоровий французький манікюр

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. У цьому манікюрі використовуються різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки. У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться і квітковий дизайн.

Раніше майстер манікюру назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.

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#Мода #Манікюр #Французький манікюр #Френч #Кольоровий французький манікюр