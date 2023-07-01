Ненудний френч цього літа: як прикрасити нігті у кольоровий французький манікюр, ідеї (фото)

Нехай ваш манікюр цього сезону заграє новими фарбами

Традиційний французький манікюр, який користувався популярністю по всьому світу, тепер поступається своїм місцем новим напрямкам у модному дизайні нігтів. В останні роки у тренді яскраві та сміливі акценти на нігтях, і біла лінія на нюдовій основі стала рідкістю у новому сезоні.

Поточний фокус модного френча, як і раніше, полягає в підкресленні вільного краю нігтя. Існують різні способи стилізації цього френча, такі як додавання гліттера, присипки, сухоцвітів або неонових елементів. Однак найголовніше — це ваш смак та фантазія.

Цього сезону літо-2023 "Телеграф" представляє різноманітні варіанти модного різнокольорового френча.

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. У цьому манікюрі використовуються різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки. У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться і квітковий дизайн.

Раніше майстер манікюру назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.