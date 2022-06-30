ЕС прогнулся под россию? Польша сделала заявление по Калининграду

Европа и рф попробуют договориться

В четверг, 30 июня, на 127-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что ЕС и россия согласны с тем, что им нужен план касательно движения товаров для Калининграда.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает reuters.

Моравецкий сообщил, что ЕС и рф будут договариваться касательно поставок товаров в Калининград, который, по его словам, является очень маленьким кусочком рф.

"Обе стороны пришли к выводу, что стоит согласовать план, который не будет нарушать де факто выполнение санкций, потому что, честно говоря, Калининградская область — это очень маленькая часть россии", — заявил Моравецкий.

Напомним, с 17 июня Калининград был отрезан от части грузовых перевозок с материковой части рф из-за санкций ЕС. В рф один из генералов заявил, что Лондон станет первым городом, который будет бомбить россия, если ситуация в Калининграде приведет к войне. Кроме того, россияне в открытую пригрозили войной Литве. К слову, президент Литвы заявлял, что не пойдет на уступки рф в вопросе санкций.