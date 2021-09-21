Власти РФ тренируются перед самым важным событием – избранием Путина "с концами", – политтехнолог

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий высказал мнение о выборах в России

В России обработали 100% протоколов выборов в Государственную Думу. В нее проходит пять партий, причем "Единая Россия" лидирует и по спискам, и в одномандатном округе, что позволяет ей вновь иметь конституционное большинство.

Итоги выборов, в которые Россия втянула захваченные ею Крым и ОРДЛО, а также дальнейшие действия путинского режима, "Телеграф" обсудил с политтехнологом, соучредителем Агентства моделирования ситуаций Алексеем Голобуцким.

– Какие главные выводы по итогам этих выборов?

– Если в нормальных демократических странах парламент является частью власти, то в РФ Госдума никакой властью не является в принципе. Это формальная структура, существующая для картинки некой демократичности. Чтобы авторитаризм не имел совсем уж явных признаков. Чтобы показать некие признаки демократии, европейскости. Мол, смотрите, у нас есть парламент, есть разные ветви власти. Хоть есть лишь одна ветвь – Кремль в целом и Путин в частности.

Хоть понятно, что Госдума ни на что не влияет. Вообще ни на что.

Однозначно грядет усиление силовиков. А силовой аппарат должен постоянно доказывать свою эффективность, свою необходимость. И в этом весь ужас. Когда силовики без ограничений становятся властью, они начинают придумывать угрозы, ловить "шпионов", "террористов" и так далее. Отсюда – "осажденная крепость", закрыть всё, что только можно, пересажать за любую критику власти. Это ждет Россию в ближайшее время.

– Зачем было устраивать столь массовые и явные фальсификации? Все эти вбросы, электронное голосование, перекраивание законодательства?

– Они тренируются перед самым важным событием, которое должно произойти в ближайшее время в истории России, а то и всего региона. Не просто к транзиту власти в рамках выборов-2024, а к переходу к типичной автократии. К избранию Путина – "с концами". Без альтернатив. Без срока давности.

Для этого и провели эксперимент с электронным голосованием. Всё отлично сработало. Если при обычном голосовании еще как-то и что-то могли взять не провластные кандидаты, то при электронном – без вариантов. Нарисуют всё, что захотят. В "Единой России" говорили о 47% как о желаемом результате, в итоге получили более 49%. Всё отлично. Механизм работает. Протестов никаких нет. Хорошее изобретение – электронное голосование. Потому в цивилизованных странах это не вводят повсеместно. Где-то на дому человек "кликнул" и его голос ушел куда надо. Учитывая, что в РФ всё контролируется из Кремля, это упрощает получение нужного результата.

– Вовлечение ОРДЛО в российские выборы. Зачем это Путину нужно было?

– Это автократия, закрытый режим. Мы можем только догадываться. Зачем, к примеру, Путин на весь мир заявил, что уходит на самоизоляцию?

И это человек, который до сих пор скрывает, сколько у него детей… Разболтался, как старый дед на лавочке. Проворчал что-то о своем самочувствии.

Так и по ситуации с втягиванием оккупированного Донбасса в эти выборы. Можем строить лишь предположения. Понятно, что "единоросам" совершенно не нужны были эти 200-300 тысяч голосов из ОРДЛО. Они голосовали, не голосовали – их можно было просто "нарисовать". Зачем тогда устраивать эти показные "покатушки" через границу, в Ростовскую область, – автобусами, поездами?

Возможно, в Кремле просто нет четкого плана, что дальше делать с ОРДЛО. Один из вариантов – их вовлечение в российскую жизнь. Но такую, неполноценную. Они голосовали всё же не на территории ОРДЛО. Раздать паспорта, вовлечь в выборы – и посмотреть, что будет дальше.

Алексей Голобуцкий

– И что может быть дальше?

– В Кремле видят, что вернуть оккупированный Донбасс на российских условиях не получится. Ни при Зеленском, ни судя по всему, при каком-либо другом президенте. Потому будут рассматривать другие варианты. Возможно, в концепции Путина последний и важнейший для него проект – условный "СССР-2". Медленное поглощение Беларуси.

Даже не поглощение, а создание Союзного государства, о чём договорились еще при Ельцине. Создание какого-то наднационального органа. И вхождение в это образование, кроме России и Беларуси, всех территорий, которые "наплодила" Россия, и которые находятся в непризнанном положении – Южная Осетия, Абхазия, т.н. "ДНР" и "ЛНР". А перед этим россияне могут устроить некое серьезное действо, провокацию на Донбассе, которая обернется масштабными военными действиями и увеличит эту территорию до приемлемых для Путина размеров.

И в итоге – создание "СССР-2", "Российской Империи-2". И престарелый Путин выполняет свою "историческую миссию", становясь, как он считает, в один ряд с Петром Первым, Сталиным…

– Как, получив нужный для себя результат на внутренней арене, Путин будет действовать на внешней?

– Риторика, судя по прошедшим в Госдуму Прилепиным (писатель, участник группировки "ДНР" Захар Прилепин, которого СБУ обвиняет в участии в террористической организации и финансировании терроризма – прим. ред.) и прочем мрази, станет более жесткой. Но, опять-таки, решение принимает не Госдума, хоть у "Единой России" есть там конституционное большинство. Всё решают Путин и ближайшее окружение.

Если Путин примет решение, что укрепить власть можно исключительно с помощью внешних успехов, то у нас – и не только у нас – будут серьезные проблемы. Если все риски от вторжения в Украину перебьет возможность сохранить власть и дальше, если это будет взаимосвязано – Путин пойдет на это.

– Сейчас это ему надо?

– Сейчас – нет. Страну он контролирует, денег в РФ достаточно, чтобы там не было голода, тотальной безработицы. И ресурсы накоплены, и газовый шантаж Европы идет с целью скорейшего запуска "Северного потока-2". Пока что всё Путину на руку.

– Как могут события в России развиваться дальше?

– В отличие от украинцев, европейцев, американцев, элиты которых живут в достаточно ограниченных электоральных циклах, 4-5 лет, тут речь идет о десятилетиях правления Путина. И соседство с таким авторитарным режимом, понятно, никому не приносит спокойствия. Власть, она ведь не только развращает, она утомляет, трансформирует человека, делает сумасшедшим. Путин 20-летней давности и Путин нынешний – разные люди. А каким он будет через пару лет, никто не знает.

Видимость демократии, которая формально, с оговорками существовала в РФ до прошлого года, позволяла контролировать процесс, чтобы не разрывало котел совсем. Существование малой части условно независимой прессы, некой незначительной оппозиции, конкуренции. Недоволен режимом – вали. Это не СССР с "железным занавесом".

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