Укр

Евро и доллар бьют рекорды роста в россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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За 1 доллар нужно отдать более 100 рублей Новость обновлена 03 марта 2022, 11:17
За 1 доллар нужно отдать более 100 рублей

"Деревянные" никогда еще так не проседали по стоимости

Российская валюта продолжает масштабную девальвацию после вторжения россии в Украину.

На российской Мосбирже за доллар утром просили свыше 114 рублей — это исторический максимум (данные на 10 утра по Москве). Для евро тоже открылись новые горизонты рекордов — за 1 евро просят больше 122 рублей.

Падение началось еще в 2014 году, но достигло рекордных показателей после открытых военных действий.

Такого масштабного падения российская валюта не видела с дефолта 1998 года. В центробанке уже даже не хотят пытаться спасти рубль.

Акции крупнейшего российского банка "Сбера" упали в стоимости до нуля. россия становится персоной нон-грата и в международной экономике — кроме санкций государств, многие компании отказываются сотрудничать со страной-агрессором и поставлять им товары народного потребления.

Политика россии и ее вторжение в Украину наряду с постоянными обстрелами мирных жителей и уничтожением ракетами инфрастуктуры в городах и селах привело к тому, что даже федерация кошек отказалась иметь дело с россиянами и их питомцами.

Теги:
#Евро #Доллар #Девальвация #Рубль
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