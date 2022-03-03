Євро та долар б’ють рекорди зростання в росії

"Дерев’яні" ніколи ще так не просідали за вартістю

Російська валюта продовжує масштабну девальвацію після вторгнення росії в Україну.

На російській Мосбіржі за долар вранці просили понад 114 рублів — це історичний максимум (дані на 10 ранку по Москві). Для євро також відкрилися нові горизонти рекордів – за 1 євро просять понад 122 рублі.

Падіння почалося ще у 2014 році, але досягло рекордних показників після відкритих військових дій.

Такого масштабного падіння російська валюта не бачила з дефолту 1998 року. У центробанку вже навіть не хочуть намагатися врятувати рубль.

Акції найбільшого російського банку "Сбера" впали у вартості до нуля. росія стає персоною нон-грата і в міжнародній економіці — крім санкцій держав, багато компаній відмовляються співпрацювати з країною-агресором та постачати їм товари народного споживання.

Політика росії та її вторгнення в Україну поряд з постійними обстрілами мирних жителів та знищенням ракетами інфраструктури у містах та селах призвело до того, що навіть федерація кішок відмовилася мати справу з росіянами та їхніми вихованцями.