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Євро та долар б’ють рекорди зростання в росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За 1 долар потрібно віддати понад 100 рублів Новина оновлена 03 березня 2022, 11:17
За 1 долар потрібно віддати понад 100 рублів

"Дерев’яні" ніколи ще так не просідали за вартістю

Російська валюта продовжує масштабну девальвацію після вторгнення росії в Україну.

На російській Мосбіржі за долар вранці просили понад 114 рублів — це історичний максимум (дані на 10 ранку по Москві). Для євро також відкрилися нові горизонти рекордів – за 1 євро просять понад 122 рублі.

Падіння почалося ще у 2014 році, але досягло рекордних показників після відкритих військових дій.

Такого масштабного падіння російська валюта не бачила з дефолту 1998 року. У центробанку вже навіть не хочуть намагатися врятувати рубль.

Акції найбільшого російського банку "Сбера" впали у вартості до нуля. росія стає персоною нон-грата і в міжнародній економіці — крім санкцій держав, багато компаній відмовляються співпрацювати з країною-агресором та постачати їм товари народного споживання.

Політика росії та її вторгнення в Україну поряд з постійними обстрілами мирних жителів та знищенням ракетами інфраструктури у містах та селах призвело до того, що навіть федерація кішок відмовилася мати справу з росіянами та їхніми вихованцями.

Теги:
#Євро #Долар #Девальвація #Рубль
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