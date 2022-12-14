Русский HIMARS? В сети смеются над новым "изобретением" оккупантов (фото, видео)

Пользователи сети шутят, что в рф попытались создать свой HIMARS, но что-то пошло не по плану

Пока Украина продолжает получать современное оружие от союзников, в россии решили не отставать и создавать новые "аналоговнет". Фото очередного "изобретения" российской армии опубликовали в сети.

Так, в россии на трассе М4 заметили проезжающие пикапы, на которых установлено стрелковое оружие. Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.

"Ждем на апгрейд буханки. Бойся, НАТО?", — отмечает автор поста.

В сети уже успели отреагировать на российское "изобретение" для войны в Украине. Пользователи отметили, что в рф решили соорудить собственные HIMARS.

Стоит отметить, что тема РСЗО HIMARS является болезненной для россиян, поскольку оккупационная армия не способна противостоять им. В связи с этим российским чиновникам приходилось прибегать к вранью о якобы уничтожении этих систем в Украине. Однако их фейки быстро были разоблачены.

Также пользователи предположили, что в рф попытались сделать аналог бандеромобилей, которые с самого начала войны очень пугали российское руководство.

Напомним, что ранее россияне опозорились со своим новым беспилотником. Как оказалось, российский концерн сделал дрон из китайских запчастей, назвав его собственной разработкой.