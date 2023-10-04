Спалился вместе с семьей: где нашли российского генерала-мятежника суровикина (фото)

Топ-оккупант теперь редко появляется на публике

Российский генерал сергей суровикин, который был задержан и находился под домашним арестом после ситуации с "вагнеровским" мятежом, снова объявился на публике. Его заметили в Подмосковье.

Так, по данным российского издания "Новые известия", суровикин 3 октября посещал вместе с семьей один из подмосковных храмов. В качестве доказательства они опубликовали соответствующее фото.

Впрочем, загадочный "генерал армагеддон" наотрез отказался общаться с журналистами и не ответил на вопрос о своем текущем месте работы. Сказал лишь, что "Служит отечеству".

Напомним, что суровикин, которого еще россияне называют "генералом-Армагеддоном", не появлялся на публике с момента неудачного мятежа "вагнеровцев". В СМИ появилась информация, что он был задержан, а позже арестован и помещен якобы под стражу. Только в начале сентября он впервые был замечен на публике.

Ранее мы писали о том, что суровикин вместе с делегацией Минобороны рф был замечен в весьма в неожиданном месте. Не исключено, что его поездка может быть связана с его возможным назначением на должность руководителя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ.