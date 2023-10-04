Спалився разом із сім'єю: де знайшли російського генерала-заколотника суровікіна

Топ-окупант тепер рідко з’являється на публіці

Російський генерал сергій суровікін, який був затриманий і перебував під домашнім арештом після ситуації з "вагнерівським" заколотом, знову з’явився на публіці. Його помітили у Підмосков’ї.

Так, за даними російського видання "Новые известия", суровікін 3 жовтня відвідував разом із сім’єю один із підмосковних храмів. Як доказ вони опублікували відповідне фото.

Втім, загадковий "генерал армагедон" навідріз відмовився спілкуватися з журналістами і не відповів на запитання про своє місце роботи. Сказав лише, що "Служить вітчизні".

Нагадаємо, що суровікін, якого ще росіяни називають "генералом-Армагеддоном", не з’являвся на публіці з моменту невдалого заколоту "вагнерівців". У ЗМІ з’явилася інформація, що його було затримано, а пізніше заарештовано і поміщено нібито під варту. Тільки на початку вересня він уперше був помічений на публіці.

Раніше ми писали про те, що суровікін разом з делегацією Міноборони росії був помічений в дуже несподіваному місці. Не виключено, що його поїздка може бути пов’язана з можливим призначенням на посаду керівника Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД.