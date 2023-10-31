Возле загадочного перевала Дятлова пропала группа россиян-туристов (фото)

Они должны были вернуться днем 30 октября

Российские туристы пропали возле печально известного перевала Дятлова в Свердловской области рф. Они должны были выйти к поселку Вижай (оттуда же стартовали загадочно погибшие дятловцы).

Потерявшаяся группа мужчин несколько дней ночевала в палатках в тех же краях, где в 1959 году нашли обезображенные трупы студентов. Об этом сообщают росСМИ.

По их данным, 26 октября в поход отправились пять мужчин: директор ООО "Холодильные машины" Константин Чурай и четверо логистов компании "ТрансКомУрал" из Берёзовского 31–35 лет. Они планировали сплавляться от посёлка Тахта до Вижая (между ними около 50 километров). Туристы должны были вернуться днем 30 октября, но этого не произошло.

Пропавшие туристы

Перевал Дятлова

На месте их исчезновения развёрнута поисковая операция. По мнению российских полицейских, причиной задержки тургруппы могло стать обмеление реки Вижай из-за резкого похолодания. Сейчас температура там доходит до минус 12 градусов.

Напомним, в начале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако странные обстоятельства гибели группы до сих пор не могут объяснить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на отдыхе на Закарпатье за месяц погибли два туриста. Трагедии произошли в Берегово.