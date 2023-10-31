Біля загадкового перевалу Дятлова зникла група росіян-туристів (фото)

Вони мали повернутися вдень 30 жовтня

Російські туристи зникли біля сумнозвісного перевалу Дятлова в Свердловській області росії. Вони мали вийти до селища Віжай (звідти ж стартували загадково загиблі дятлівці).

Група чоловіків, що загубилася, кілька днів ночувала в наметах у тих же краях, де в 1959 році знайшли спотворені трупи студентів. Про це повідомляють росЗМІ.

За їхніми даними, 26 жовтня у похід вирушили п’ять чоловіків: директор ТОВ "Холодильні машини" Костянтин Чурай та четверо логістів компанії "ТрансКомУрал" з Березівського 31-35 років. Вони планували сплавлятися від селища Тахта до Вижаю (між ними близько 50 кілометрів). Туристи мали повернутися вдень 30 жовтня, але цього не сталося.

Зниклі туристи

Перевал Дятлова

На місці їхнього зникнення розгорнуто пошукову операцію. На думку російських поліцейських, причиною затримки тургрупи могло стати обмілення річки Віжай через різке похолодання. Наразі температура там доходить до мінус 12 градусів.

Нагадаємо, на початку 1959 року на околицях гори Холатчахль на півночі Свердловської області загинула група туристів під керівництвом Ігоря Дятлова, яка здійснювала лижний похід Північним Уралом. За результатами офіційного розслідування, подія була визнана нещасним випадком, спричиненим стихійною силою. Однак, дивні обставини загибелі групи досі не можуть пояснити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на відпочинку на Закарпатті за місяць загинули два туристи. Трагедії сталися у Берегові.