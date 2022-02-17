Алек Болдуин предстанет перед судом за убийство украинки: что известно об этой истории

Убийство случилось из-за неосторожности и нарушений правил безопасности

Семья оператора-украинки Галины Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке фильма "Ржавчина (Rust)", подала в суд на знаменитого актера. Иск от имени Мэтью Хатчинса и девятилетнего сына Андроса был подан в окружной суд штата Нью-Мексико. Лауреата премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинанта других престижных премий, а также помощника режиссера, реквизитора и оружейника обвиняют в несоблюдении правил безопасности. Ряд обвинений имеется и к продюсерам кинофильма, сэкономившим на процедурах по безопасности.

В момент выстрела Галина находилась за камерой

"Телеграф" решил вспомнить трагическую историю, случившуюся на американском континенте в октябре 2021 года, что ей предшествовало, и кто такая Галина Хатчинс.

Патрон – боевой, рана — смертельная

В оригинале известная чеховская фраза: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно непременно должно выстрелить" подразумевает логичность сценария и использованных в нем деталей. И на самом деле, как можно снимать остросюжетный вестерн о событиях второй половины XIX века на Диком Западе без лошадей, погонь, салунов, виски, драк и перестрелок? Все так и было на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Алеку Болдуину в фильме досталась главная роль известного преступника Харланда Раста, за голову которого объявлена награда.

Алек Болдуин сыграл в "Ржавчине" главную роль

21 октября на ранчо готовилась очередная сцена. Во время ее репетиции Алек Болдуин совершил выстрел из реквизитного пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами, однако там оказался боевой. Специалисты поясняют, что в киноиндустрии холостые патроны используются для имитации реальных выстрелов – чтобы был естественный хлопок, дымок. На этот раз оружие сработало неправильно и разорвало пулю, осколки которой ранили двух членов съемочной группы, оказавшихся на "линии огня". Один из осколков попал в ключицу режиссеру фильма Джоэлу Соузу, второй ранил в живот 42-летнюю Галину Хатчинс, уроженку Украины, работавшую оператором съемок. Галину отправили в больницу на вертолете, но довезти ее туда живой не удалось…

Видео со съемочной площадки, где все произошло, опубликовал канал ABC7 Eyewitness News.

К несчастью привел ряд нарушений

На время расследования, которым занялась полиция округа Санта-Фе, съемки приостановили. Алек Болдуин, беря в руки антикварный "Кольт 45", считал, что он без боеприпасов. В этом его уверил ассистент режиссера Дейв Холлс, предварительно сделавший два выстрела, хотя и не проверивший, остались ли в револьвере патроны. Однако по ходу расследования стали выясняться многочисленные факты нарушений техники безопасности членами съемочной группы. Оказалось, что данный пистолет был неисправен и уже несколько раз давал осечку, однако его не заменили. А сам ассистент уже как-то ранил на съемках одного из членов команды, решив пострелять в свое удовольствие.

Команда проекта "Ржавчина"

Также стало известно, что незадолго до инцидента из проекта вышли несколько операторов, которых не устраивала задержка гонорара, переработки и несоблюдение санитарных мер. Правоохранители выяснили, что холостые и боевые пули хранились рядом. Роковых совпадений оказалось слишком много. Так, Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружие в качестве главного специалиста, лишь недавно начала работать в этой сфере. Она даже сомневалась, хватит ли ей опыта для этой работы. При этом, некоторые из членов съемочной команды утверждали, что оружие на площадке никто не осматривал.

Что известно о самой Галине Хатчинс?

Талантливой украинке в США прочили головокружительную карьеру. На момент гибели о ней в мировом кинематографе знали больше, чем на родине. Украинские журналисты по крупицам собирали информацию, при том, что ее друзья, потрясенные внезапной потерей, не готовы были давать интервью.

У Галины было большое будущее

Это сейчас уже Википедия располагает уточненными сведениями биографии и сообщает, что Галина Андросович родилась 10 апреля 1979 года в Городце Житомирской области. Ее отец Анатолий Андросович — военный моряк, служивший в городе Мурманске Российской Федерации. Семья Галины долгое время проживала на советской военной базе в Арктике, пока не вернулась в Украину. О том, что девочка выросла "за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок" было написано на официальном сайте кинооператора. Маму Галины зовут Ольга, а сестра Светлана живет в Индонезии.

Высшее образование девушка получила в Украине, в 2001 году окончив с отличием Национальный аграрный университет, а затем — Киевский национальный университет по специальности "международная журналистика". Затем она работала журналистом-расследователем в Восточной Европе, снимала документальное кино в Великобритании. Но ее мечтой оставался кинематограф, Голливуд, ради чего она переехала Соединенные Штаты.

Галина очень любила свою работу

Здесь Галина училась в Американском институте киноискусства, делала успешную карьеру. Ее дипломный проект "Скрытый", снятый совместно с режиссером Райаном Фарзадом, был показан на международном кинофестивале Camerimage, в 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой" кинематографа, она также была оператором-постановщиком фильма Адама Иджипта Мортимера "Макс Фист".

Такой была счастливая семья Галины, Мэттью и Андроса Хатчинс

Счастливо складывалась и ее личная жизнь – избранником стал юрист Мэттью Хатчинс. Супруги жили в Лос-Анжелесе, в семье подрастал маленький сын. Трогательные посты Галина Хатчинс публиковала в Инстаграме. В 2018-м она в последний раз побывала в Киеве.

Незадолго до происшествия она опубликовала видео прогулки с коллегами, подписав его:" Одно из преимуществ съемок вестерна — в выходной день можно покататься на лошадях".

Последнее видео Галины перед трагедией

Все это перечеркнул несчастный случай на съемочной площадке…

"Каково это – убить кого-то случайно"

Сам Алек Болдуин был глубоко потрясен случившимся. На своей странице в Twitter он написал: "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия". Актер также сообщил, что поддерживает связь с мужем погибшей украинки и предложил помощь их семье.

После выстрела Болдуин не мог прийти в себя от шока

Спустя несколько дней после происшествия в интервью каналу ABC актер, в частности, сказал следующие фразы: "Я бы никогда не направил пистолет на кого-то и не нажал бы на крючок, никогда!", "Кто-то зарядил пистолет боевым патроном, патроном, который даже не должен быть на площадке".

Удивительно, но за 4 года до этой трагедии Болдуин опубликовал в своем Твиттер-аккаунте запись, оказавшуюся пророческой: "Интересно, каково это — убить кого-то случайно".

Актеру пришлось объясняться с полицией и со СМИ

…Яркая жизнь закончилась. Но инцидент, очевидно, повлечет за собой реформы в сфере безопасности на съемках. По крайней мере, на замене боевого оружия на страйкбольное настаивают американские артисты и продюсеры. А учителя и друзья из Американского института кино учредили Мемориальный стипендиальный фонд Галины Хатчинс, предназначенный для поддержки образования женщин-кинематографистов. Мэттью Хатчинс призвал всех, кто разделяет его боль, делать пожертвования в этот фонд.

Степень вины фигурантов дела и меру наказания им определит суд.

Алек Болдуин недавно впервые вернулся к съемкам после трагичного инцидента.

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