Алек Болдуїн постане перед судом за вбивство українки: що відомо про цю історію

Біда трапилася через необережність та порушення правил безпеки

Сім’я оператора-українки Галини Хатчінс, яку Алек Болдуїн випадково застрелив на знімальному майданчику фільму "Іржа", подала до суду на знаменитого актора. Позов від імені Метью Хатчінса і дев’ятирічного сина Андроса було подано до окружного суду штату Нью-Мексико. Лауреата премій "Золотий глобус" та "Еммі", номінанта інших престижних премій, а також помічника режисера, реквізитора та зброяра звинувачують у недотриманні правил безпеки. Ряд звинувачень є і до продюсерів кінофільму, які заощадили на процедурах безпеки.

У момент пострілу Галина перебувала за камерою

"Телеграф" вирішив згадати трагічну історію, що сталася на американському континенті у жовтні 2021 року, що їй передувало, і хто така Галина Хатчінс.

Патрон – бойовий, рана – смертельна

В оригіналі відома чеховська фраза: "Якщо на початку п’єси на стіні висить рушниця, то вона неодмінно має вистрілити" має на увазі логічність сценарію та використаних у ньому деталей. І насправді як можна знімати гостросюжетний вестерн про події другої половини XIX століття на Дикому Заході без коней, погонь, салунів, віскі, бійок та перестрілок? Все так і було на знімальному майданчику у штаті Нью-Мексико. Алеку Болдуїну у фільмі дісталася головна роль відомого злочинця Харланда Раста, за голову якого оголошено нагороду.

Алек Болдуїн зіграв у "Іржаві" головну роль

21 жовтня на ранчо готувалася чергова сцена. Під час її репетиції Алек Болдуїн здійснив постріл із реквізитного пістолета, який мали зарядити холостими патронами, проте там виявився бойовий. Фахівці пояснюють, що в кіноіндустрії холості патрони використовуються для імітації реальних пострілів – щоб були природний хлопок, димок. Цього разу зброя спрацювала неправильно та розірвала кулю, уламки якої поранили двох членів знімальної групи, які опинилися на "лінії вогню". Один з осколків потрапив у ключицю режисеру фільму Джоелу Соузу, другий поранив у живіт 42-річну Галину Хатчинс, уродженку України, яка працювала оператором зйомок. Галину відправили до лікарні вертольотом, але довезти її туди живою не вдалося.

Відео зі знімального майданчика, де все сталося, опублікував ABC7 Eyewitness News.

До нещастя призвела низка порушень

На час розслідування, яким зайнялася поліція округу Санта-Фе, зйомки призупинили. Алек Болдуін, беручи до рук антикварний "Кольт 45", вважав, що він без боєприпасів. У цьому його запевнив асистент режисера Дейв Холлс, який попередньо зробив два постріли, хоча й не перевірив, чи залишилися в револьвері патрони. Проте під час розслідування стали з’ясовуватися численні факти порушень техніки безпеки членами знімальної групи. Виявилося, що цей пістолет був несправний і вже кілька разів давав осічку, проте його не замінили. А сам асистент уже якось поранив на зйомках одного з членів команди, вирішивши постріляти на втіху.

Команда проекту "Іржа"

Також стало відомо, що незадовго до інциденту з проекту вийшли кілька операторів, яких не влаштовувала затримка гонорару, переробки часу та недотримання санітарних заходів. Правоохоронці з’ясували, що холості та бойові кулі зберігалися поруч. Фатальних збігів виявилося дуже багато. Так, Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю як головний спеціаліст, лише недавно почала працювати в цій сфері. Вона навіть сумнівалася, чи вистачить їй досвіду цієї роботи. При цьому деякі з членів знімальної команди стверджували, що зброї на майданчику ніхто не оглядав.

Що відомо про саму Галину Хатчінс?

Талановитій українці в США пророкували карколомну кар’єру. На момент загибелі про неї у світовому кінематографі знали більше, ніж на батьківщині. Українські журналісти по крихтах збирали інформацію, при тому, що її друзі, вражені раптовою втратою, не готові були давати інтерв’ю.

Галина мала велике майбутнє

Це зараз Вікіпедія має уточнені відомості біографії та повідомляє, що Галина Андросович народилася 10 квітня 1979 року в Городці Житомирської області. Її батько Анатолій Андросович — військовий моряк, що служив в місті Мурманську Російської Федерації. Сім’я Галини тривалий час проживала на радянській військовій базі в Арктиці, доки не повернулася до України. Про те, що дівчинка виросла "за Полярним колом в оточенні північних оленів та атомних підводних човнів", було написано на офіційному сайті кінооператорки. Маму Галини звуть Ольга, а сестра Світлана мешкає в Індонезії.

Вищу освіту дівчина здобула в Україні, у 2001 році закінчивши з відзнакою Національний аграрний університет, а згодом — Київський національний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика". Потім вона працювала журналістом-розслідувачем у Східній Європі, знімала документальне кіно у Великій Британії. Але її мрією залишався кінематограф, Голлівуд, заради чого вона переїхала до Сполучених Штатів.

Галина дуже любила свою роботу

Тут Галина навчалася в Американському інституті кіномистецтва, робила успішну кар’єру. Її дипломний проєкт "Прихований", знятий спільно з режисером Райаном Фарзадом, був показаний на міжнародному кінофестивалі Camerimage, у 2019 році журнал American Cinematographer назвав її "висхідною зіркою" кінематографа, вона також була оператором-постановником фільму Адама Іджіпта Мортімера.

Такою була щаслива родина Галини, Метью та Андроса Хатчінса

Щасливо складалося і її особисте життя — обранцем став юрист Метью Хатчінс. Подружжя жило в Лос-Анджелесі, в сім’ї підростав маленький син. Зворушливі пости Галина Хатчинс публікувала в Інстаграмі. 2018-го вона востаннє побувала у Києві.

Незадовго до події жінка опублікувала відео прогулянки з колегами, підписавши його: "Одна з переваг зйомок вестерну — у вихідний день можна покататися на конях".

Останнє відео Галини перед трагедією

Все це перекреслив нещасний випадок на знімальному майданчику.

"Яке це – убити когось випадково"

Сам Алек Болдуїн був глибоко вражений тим, що сталося. На своїй сторінці в Twitter він написав: "Немає слів, щоб передати мій шок і смуток з приводу трагічної події, яка забрала життя Галини Хатчинс, дружини, матері та нашої шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з’ясувати, як сталася ця трагедія". Актор також повідомив, що підтримує зв’язок із чоловіком загиблої українки та запропонував допомогу їхній родині.

Після пострілу Болдуїн не міг отямитися від шоку

Через кілька днів після пригоди, в інтерв’ю каналу ABC актор, зокрема, сказав наступні фрази: "Я б ніколи не направив пістолет на когось і не натиснув би на гачок, ніколи!", "Хтось зарядив пістолет бойовим патроном, патроном, який навіть не має бути на майданчику".

Дивно, але за 4 роки до цієї трагедії Болдуїн опублікував у своєму Твіттер-акаунті запис, що виявився пророчим: "Цікаво, як це — убити когось випадково".

Акторові довелося порозумітися з поліцією та зі ЗМІ

...Яскраве життя закінчилося. Але інцидент, очевидно, спричинить реформи у сфері безпеки на зйомках. Принаймні на заміні бойової зброї на страйкбольне наполягають американські артисти та продюсери. А вчителі та друзі з Американського інституту кіно заснували Меморіальний стипендіальний фонд Галини Хатчінс, призначений для підтримки освіти жінок-кінематографістів. Метью Хатчинс закликав усіх, хто поділяє його біль, робити пожертвування до цього фонду.

Ступінь провини фігурантів справи та міру покарання їм визначить суд.

Алек Болдуїн нещодавно вперше повернувся до зйомок після трагічного інциденту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в 40 років раптово померла російська актриса Євгенія Брік.