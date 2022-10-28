На дом Нэнси Пелоси произошло нападение, ранен ее муж: что известно

В дом спикера Палаты представителей США проник неизвестный

В пятницу, 28 октября, стало известно о нападении на дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси — серьезно пострадал ее 82-летний муж Пол Пелоси.

Как передает Reuters, в дом супругов в Калифорнии утром 28 октября проник неизвестный. В этот момент Нэнси Пелоси дома не было, но неизвестный набросился на ее мужа, нанеся ему травмы.

"Нападающий задержан, мотивы нападения выясняются. Пол Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, и ожидается, что он полностью поправится", — сообщили в офисе спикера Палаты представителей США.

Добавим, что Пол Пелоси — американский предприниматель, имеющий в Сан-Франциско фирму по недвижимости и венчурному капиталу. В августе 2022 года 82-летнего мужчину обвинили в вождении в нетрезвом состоянии, что привело к аварии — в мае он на своем Porsche столкнулся с Jeep, в результате чего водитель последнего авто получил легкие травмы. Суд признал Пелоси виновным в этом инциденте, арестовав на 5 суток и выписав штраф в размере 7 тысяч долларов.

Напомним, что августовский визит Нэнси Пелоси на Тайвань в рамках азиатского турне едва не спровоцировал мощный скандал между Тайванем и Пекином. Тогда спикер Палаты представителей США сообщала, что посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако СМИ удалось выяснить, что политик собирается и на Тайвань. После этого власти Китая начали угрожать, а позже Пекин начал масштабные учения вплотную к Тайваню и частично закрыл небо. Пелоси все-таки прибыла на Тайвань, после чего Пекин и Вашингтон обменялись взаимными выпадами. Китай считает, что США потакают силам, выступающим за независимость Тайваня, а в Вашингтоне заявили, что этот визит не противоречит политике Белого дома по отношению к КНР.