На будинок Ненсі Пелосі стався напад, поранено її чоловіка: що відомо

У п'ятницю, 28 жовтня, стало відомо про напад на будинок спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі — серйозно постраждав її 82-річний чоловік Пол Пелосі.

Як передає Reuters, у будинок подружжя в Каліфорнії зранку 28 жовтня проникнув невідомий. У цей момент Ненсі Пелосі вдома не було, але невідомий накинувся на її чоловіка, завдавши йому травм.

"Нападника затримано, мотиви нападу з'ясовуються. Пол Пелосі був доставлений до лікарні, де йому надають медичну допомогу, і очікується, що він повністю одужає", — повідомили в офісі спікерки Палати представників США.

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