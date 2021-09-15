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В Украине могут полностью отменить все карантинные ограничения: Ляшко назвал условие

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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В Украине могут отменить карантин. Фото из открытых источников Новость обновлена 15 сентября 2021, 09:12
В Украине могут отменить карантин. Фото из открытых источников

В Украине есть в наличии 11 миллионов доз вакцины

Украина может вернуться к докарантинной жизни и отменить все противоэпидемические запреты при условии, что граждане будут массово вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии ТСН.

Так, на вопрос журналистов, действительно ли в Украине истекает срок годности у вакцин от коронавируса, Ляшко ответил, что украинцам следует вакцинироваться, чтобы таких проблем не возникало.

Министр отметил, что массовая вакцинация — это предпосылка того, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни и привел пример Дании, где отменили все карантинные ограничения из-за того, что более 70% населения вакцинировались.

"У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного — прийти к пунктам прививки и вакцинироваться", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что на сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Напомним, из-за значительного всплеска заболеваемости коронавирусом Украина приближается к "желтой" зоне карантина. С полным списком запретов можно ознакомиться в материале "Телеграфа" .

Ранее сообщалось, что Закарпатская область перейдет в "желтую" зону карантина уже на следующей неделе.

Также мы писали, что в Украине ввели два вида COVID сертификатов. При этом они имеют разные сроки годности — от чего это зависит.

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