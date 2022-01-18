Есть несколько вариантов: военный эксперт назвал места, где Россия может прорваться в Украину

Среди возможных сценариев вторжения — ОРДЛО и Приднестровье.

Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, прикрываясь заявлениями о вторжении НАТО. Все это вызывает серьезные опасения как у граждан, так и у военных экспертов нашей страны, которые уже начали просчитывать возможные сценарии вторжения российских войск.

В комментарии "Телеграфу" экс-спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Влад Волошин отметил, что самым вероятным плацдармом для российской агрессии станет территория ОРДЛО.

По его мнению, именно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей РФ сосредоточила все рычаги управления.

"Стоят их военные, их вооружение, натренированные их инструкторами местные боевики", — отметил эксперт.

Однако, других сценариев развития событий также исключать не стоит. Волошин отметил, что еще одной потенциально опасной зоной является Приднестровье, о котором говорили в Главном управлении разведки. Все потому, что оно находится в непосредственной близости от границ Украины и там уже расположены склады с боеприпасами и техникой времен СССР.

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"Осуществить "нападение" на эти склады под видом "украинских радикалов" для российских спецслужб – раз плюнуть. А потом включить "ответку", в том числе широкомасштабную операцию с привлечением российских "миротворцев". Несложно для РФ и устроить какой-то кризис в Азовском ил Черном море. Нельзя отметать и агрессию со стороны админграницы с захваченным россиянами Крымом. Ну и северное направление – Беларусь – еще одна потенциально опасная точка", – добавил Влад Волошин.

Напомним, что на фоне угрозы вторжения России, в Украину с тайным визитом приезжал глава ЦРУ Вильям Бернс.

Также "Телеграф" писал про ряд встреч, которые проводились между США, Россией и НАТО, где РФ требовала "гарантий безопасности".