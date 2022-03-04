путин может попасть за решетку - британский Минюст

Это касается и тех, кто выполняет его приказы

российский президент владимир путин может оказаться в тюрьме, равно как и его военачальники. Глава минюста Великобритании Доминик Рааб считает, что российского президента могут привлечь за военные преступления.

Рааб видит реальность такой возможности. Он отметил, что каждый командир российской армии, который действует как в Москве, так и в Украине, и сталкивается с незаконными приказами, среди которых нападения на гражданских лиц или объекты, знает, что Международный уголовный суд расследует это.

Среди последних злодеяний оккупантов — атака на школу в Житомире, которую почти сровняли с землей. Также в ночь на 4 марта оккупанты обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, что в случае повреждения реактора привело бы к глобальной мировой катастрофе. Их удалось остановить, а пожар на станции — потушить.

Один из мирных городов, который находится под ежедневными бомбежками — Харьков. В нем утро начинается с обстрелов спальных районов.

Как ранее писал "Телеграф", оккупантов удалось выбить из нескольких городов, среди них Гостомель — они оставили город в руинах.

Напомним, что международный суд в Гааге уже начал расследование преступлений россии, среди них может оказаться удар бомбардировщика по мирному Харькову.