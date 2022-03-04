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путін може потрапити за ґрати — британський Мін’юст

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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володимир путін Новина оновлена 04 березня 2022, 13:42
володимир путін

Це стосується і тих, хто виконує його накази

російський президент володимир путін може опинитися у в’язниці, так само як і його воєначальники. Глава мін’юсту Великої Британії Домінік Рааб вважає, що російського президента можуть притягти за військові злочини.

Рааб бачить реальність такої можливості. Він зазначив, що кожен командир російської армії, який діє як у Москві, так і в Україні, і стикається з незаконними наказами, серед яких напади на цивільних осіб чи об’єкти знає, що Міжнародний кримінальний суд розслідує це.

Серед останніх злочинів окупантів — атака на школу в Житомирі, яку майже зрівняли із землею. Також у ніч на 4 березня окупанти обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію, що у разі пошкодження реактора призвело б до глобальної світової катастрофи. Їх вдалося зупинити, а пожежу на станції загасити.

Одне зі мирних міст, яке знаходиться під щоденними бомбардуваннями — Харків. У ньому ранок починається з обстрілів спальних районів.

Як раніше писав "Телеграф", окупантів вдалося вибити з кількох міст, серед них Гостомель — вони залишили місто в руїнах.

Нагадаємо, що міжнародний суд у Гаазі вже розпочав розслідування злочинів росії, серед них може опинитися удар бомбардувальника по мирному Харкову.

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#Україна #Росія #Путін
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