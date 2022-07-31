Досрочный выход на пенсию: названа еще одна категория населения, которая может получить выплаты в 55

Однако для этого гражданин должен выполнить одно условие

Право на досрочный выход на пенсию в Украине имеют не только железнодорожники и родители тяжелобольных детей, но и участники боевых действий. Однако для выхода на заслуженный отдых им всем понадобится страховой стаж.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, статус участника боевых действий определяется статьей 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Таким лицам выдают соответствующие документы.

В ПФУ указали, что эта категория населения имеет право на досрочный выход на пенсию в возрасте 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), но лица должны иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно.

При этом размер пенсии УБД будет зависеть от страхового стажа и доходов, по которым уплачивались страховые взносы. Кроме того, участники боевых действий могут получить:

повышение размером 25% прожиточного минимума, если они утратили трудоспособность;

целевое пособие на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячное государственное целевое пособие в сумме, которой не хватает до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума для потерявших трудоспособность.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто еще имеет право досрочно выйти на пенсию и каким пенсионерам с июля повысили социальные выплаты. А также мы писали, что делать пенсионерам, оказавшимся на временно захваченной россиянами территории.