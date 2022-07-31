Достроковий вихід на пенсію: названа ще одна категорія населення, яка може отримати виплати в 55

Однак для цього громадянин повинен виконати одну умову

Право на достроковий вихід на пенсію в Україні мають не тільки залізничники та батьки важкохворих дітей, а й учасники бойових дій. Однак, для виходу на заслужений відпочинок їм тем знадобиться страховий стаж.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, що статус учасника бойових дій визначається статтею 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту". Таким особам видають відповідні документи.

У ПФУ вказали, що ця категорія населення має право на достроковий вихід на пенсію у віці 55 років (чоловіки) та 50 років (жінки), але особи повинні мати страховий стаж не менше як 25 і 20 років відповідно.

При цьому розмір пенсії УБД залежатиму від страхового стажу та доходів, з яких сплачувалися страхові внески. Крім того, учасники бойових дій можуть отримати:

підвищення розміром 25% прожиткового мінімуму, якщо вони втратили працездатність;

цільову грошову допомогу на проживання у розмірі 40 гривень;

щомісячну державну цільову допомогу у сумі, якої не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто ще має право достроково вийти на пенсію і яким пенсіонерам з липня підвищили соціальні виплати. А також ми писали, що робити пенсіонерам, які опинилися на тимчасово захопленій росіянами території.