Какой будет зима в Украине в этом году: синоптики дали прогноз по морозам

Синоптики ожидают продолжения тренда последних лет

Украинцы уже прекрасно понимают, что в результате войны зима в этом году будет очень непростой. Власти неоднократно призывали граждан к тому, чтобы те начинали заранее утеплять свои дома, потому что коварный враг делает все возможное, чтобы оставить украинцев этой зимой без тепла. Но ведь не менее важно, какие погодные условия нас ожидают в холодное время года. Журналисты портала "Телеграф" проанализировали, что говорят эксперты и синоптики на этот счет.

Так, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, в этом году суровой зимы не будет. Вероятность, что Украину накроют сильные морозы, очень скудна. Несмотря на это, Кульбида подчеркнул, что зимой могут быть периоды, когда морозы действительно будут сильными. К примеру, до -20 градусов может быть на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Но периоды сильных морозов будут очень короткими. Поэтому на общей картинке это не скажется.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев во время заседания в начале октября отметил, что власти делают и будут делать все возможное, чтобы обеспечить украинцев на подконтрольных территориях теплом. К тому моменту уже 16 областных администраций сообщили о полной готовности к отопительному сезону. В общей сложности к отопительному сезону уже готовы 97% инфраструктуры Украины. Отопление должно появиться в домах украинцев уже в конце октября.

Относительно прогноза погоды на зиму сайт Gismeteo сообщает, что, например, декабрь начнется с плюсовой температуры, но сразу со снегом, в некоторые дни ожидается снег с дождем. В первые несколько дней декабря температура воздуха будет от +1 до +7 градусов.

На официальной странице Укргидрометцентра в Facebook сообщается, что температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.

"Вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25…30 градусов в Украине очень низкая", — говорится в сообщении.

Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, как передает издание УНИАН, также сообщает, что зима 2022-2023 будет теплой, как и все последние зимы.

Несмотря на хорошие прогнозы, власти все же призывают граждан обеспечить себя всем необходимым и готовиться к возможным перебоям с отоплением и электроснабжением. Россияне, как известно, наносят массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, что заставило перейти к веерным отключениям электроэнергии по всей стране.

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