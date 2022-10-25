Якою буде зима в Україні цього року: синоптики дали прогноз по морозам

Синоптики очікують продовження тренду останніх років

Українці вже чудово розуміють, що через війну зима цього року буде дуже непростою. Влада неодноразово закликала громадян до того, щоб ті починали заздалегідь утеплювати свої домівки, бо підступний ворог робить усе можливе, аби залишити українців цієї зими без тепла. Але ж не менш важливо, які погодні умови нас очікують у холодну пору року. Журналісти порталу "Телеграф" проаналізували, що кажуть експерти та синоптики з цього приводу.

Так, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, цьогоріч суворої зими не буде. Ймовірність, що Україну накриють сильні морози, дуже мізерна. Попри це, Кульбіда підкреслив, що взимку можуть бути періоди, коли морози насправді будуть сильними. Наприклад, до -20 градусів може бути на північному сході та -25 градусів на Сході. Але періоди сильних морозів будуть дуже короткими. Тому на загальній картинці це не скажеться.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час засідання на початку жовтня відмітив, що влада робить та буде робити все можливе, щоб забезпечити українців на підконтрольних територіях теплом. До того моменту вже 16 обласних адміністрацій повідомили про повну готовність до опалювального сезону. В цілому до опалювального сезону вже готові 97% інфраструктури України. Опалення має з'явитися у домівках українців вже в кінці жовтня.

Стосовно прогнозу погоди на зиму, сайт Gismeteo повідомляє, що, наприклад, грудень почнеться з плюсової температури, але одразу зі снігом, у деякі дні очікується сніг з дощем. У перші декілька днів грудня температура повітря становитиме від +1 до +7 градусів.

На офіційній сторінці Укргідрометцентру у Facebook повідомляється, що температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.

"Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою", — йдеться у повідомленні.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, як передає видання УНІАН, також повідомляє, що зима 2022-2023 буде теплою, як і усі останні зими.

Не дивлячись на гарні прогнози, влада все ж закликає громадян забезпечити себе усім необхідним та готуватись до можливих перебоїв з опаленням та електропостачанням. Росіяни, як відомо, наносять масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, що змусило перейти до віялових відключень електроенергії по всій країні.

Раніше повідомлялося про суперпрості та абсолютно безплатні способи зберегти тепло у вашій оселі.

Також "Телеграф" писав про те, що запуск опалення в Україні вплине на ситуацію з електрикою.