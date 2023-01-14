В Украине ожидается резкий скачок цен на популярный товар

Предновогодний спрос на фрукты стал одной из причин удорожания, однако далеко не единственной

Пока эксперты прогнозируют значительный скачок цен на ряд популярных среди украинцев товаров, в украинских магазинах успели подорожать яблоки. Такое развитие событий обусловлено веерными и экстренными отключениями света, из-за которых усложняется процесс хранения этого продукта.

Как пишет издание agronews.ua, некоторым производителям сейчас приходится отказываться от длительного хранения яблок, ведь просто не в состоянии обеспечить стабильное энергопитание на складах.

"Если еще в сентябре-октябре можно было говорить о том, что все же производители активно закладывают яблоко на долгосрочное хранение в надежде на улучшение ценовой ситуации во второй половине сезона, то уже сейчас ситуация выглядит менее оптимистичной", – объяснила эксперт плодоовощного рынка Мария Лакеева.

По ее словам, на фоне усиленного предновогоднего спроса на нестабильный курс валют и удорожание экзотических фруктов, не исключается и резкий скачок цен на яблоки. Так что производители в первую очередь будут продавать тот товар, который не подходит для длительного хранения.

Так, по данным сайта Минфин, сейчас в популярных украинских супермаркетах яблоки стоят:

Varus — 9,30 грн/кг;

Novus — 11,99 грн/кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению финансового эксперта Олега Пендзина в 2023 году украинцам следует ожидать существенного удорожания нескольких групп популярных товаров, среди них и молочка.