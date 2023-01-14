В Україні очікується різкий стрибок цін на популярний товар

Передноворічний попит на фрукти став однією з причин здорожчання, але не єдиною

Поки експерти прогнозують значний стрибок цін на низку популярних серед українців товарів, в українських магазинах встигли подорожчати яблука. Такий розвиток подій зумовлений віяловими і екстреними відключеннями світла, через які ускладнюється процес зберігання цього продукту.

Як пише видання agronews.ua, деяким виробникам зараз доводиться відмовлятися від тривалого зберігання яблук, адже просто не у змозі забезпечити стабільне енергоживлення на складах.

"Якщо ще у вересні-жовтні можна було говорити про те, що все ж таки виробники активно закладають яблуко на довгострокове зберігання у надії на поліпшення цінової ситуації у другій половині сезону, то вже зараз ситуація виглядає менш оптимістичною", – пояснила експертка плодоовочевого ринку Марія Лакеєва.

За її словами, на тлі посиленого передноворічного попиту нестабільного курсу валют і подорожчання екзотичних фруктів, не виключається і різкий стрибок цін на яблука. Тож виробники першочергово будуть продавати той товар, яки не підходить для довготривалого зберігання.

Так, За даними сайту Мінфін, зараз у популярних українських супермаркетах яблука коштують:

Varus — 9,30 грн/кг;

Novus — 11,99 грн/кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансового експерта Олега Пендзіна у 2023 році українцям варто очікувати на суттєве здорожчання кількох груп популярних товарів, серед них і молочка.