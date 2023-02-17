"Женщина собственными руками рыла могилу для своего убитого сына": страшные истории переселенцев из Мариуполя

Основательница "Берегини" Марина Пугачева рассказала "Телеграфу", как волонтерам удалось эвакуировать более трех тысяч мариупольцев

"Наша организация 25 февраля 2022 отправила первый эвакуационный рейс из Мариуполя в Ивано-Франковск, 26 февраля — первый рейс в Польшу. Всего мы эвакуировали 2067 женщин, 1782 ребенка и 52 пожилых человека", — основательница и идейный вдохновитель общественной организации "Берегиня" Марина Пугачева повторяет этот текст уже заученно. Она точно, без подсказки, знает цифры, помнит даты. То, что сейчас выглядит как статистика, в феврале 2022 года стало дорогой жизни из оккупированного Мариуполя.

Общественная организация "Берегиня" начала свою деятельность в Мариуполе в 2015 году. Привлекали международные гранты, чтобы в 56 населенных пунктах Донецкой области давать юридические консультации, оказывать психосоциальную поддержку, медицинские услуги, проводили образовательные мероприятия и создавали мобильные бригады, чтобы противодействовать гендерно обусловленному и домашнему насилию. С 2016-го по 2022 год организация реализовала более 20 проектов.

Марина Пугачева рассказывает, что понимание того, что Мариуполь будет атакован, пришло сразу. Первые эвакуационные рейсы были запланированы на 25 февраля. Для "Берегини" тема эвакуации из зоны боевых действий не нова, давно отработана. Еще с 2015 года члены организации помогали женщинам и детям покинуть зону боевых действий в Донецкой области.

Ситуация после февраля 2022 года ухудшилась – значительно возросло количество людей, которые нуждаются в помощи и ищут убежища. Если сначала "Берегиня" организовывала прямые рейсы из Мариуполя в Польшу, то теперь организация наработала целый логистический путь, открыла два офиса в Днепре и Ивано-Франковске, чтобы оперативно решать проблемы вынужденных переселенцев.

Количество людей, нуждающихся в убежище, постоянно растет

Реализовать этот этап работы общественной организации удалось благодаря Crown Agents International Development. CAID 14 апреля создали фонд для развития возможностей негосударственных организаций, работающих в пользу общин, пострадавших от агрессии со стороны РФ.

"С мая 2022 года в Ивано-Франковске работает временное помещение на пять семей. Как правило, они задерживаются здесь не дольше чем на две недели. За этот период наши специалисты пытаются решить срочные вопросы и потребности. В Днепре это работа с теми, кто только что выехал с опасных территорий (Пологи, Бахмут и так далее), первичная медицинская и психологическая помощь, оказание гуманитарной помощи и работа кейс-менеджера с человеком, чтобы проработать логистику – куда двигаться дальше", — объясняет руководитель проекта.

Логистические хабы в Днепре и Франковске помогают в покрытии базовых потребностей в приеме на 3-6 месяцев: жилье, еда, одежда, средства гигиены, транспортные расходы, медицинская помощь, трудоустройство или переквалификация и информационная поддержка.

У "Берегини" есть такой формат работы. Наша организация покинула Мариуполь 17 марта 2022 года. Пришлось выезжать через оккупированные территории. В наш офис было прямое попадание снаряда, все сгорело. Виртуальные архивы пришлось почистить, чтобы не оказаться в плену, вся техника, даже телефонные контакты", — рассказывает Марина Пугачева.

"Трое суток в пути из Мариуполя я все думала, будет ли чем кормить ребенка"

"Я была в первом эвакуационном автобусе. С маленьким ребенком на руках", — рассказывает Елена (имя изменено).

…Она не могла решиться покинуть родной город. Женщина делится, не понимала, что это только начало ужаса, который придется пережить людям.

"Ум не мог воспринять тот факт, что в современном мире может происходить такое варварство, война, уничтожается цивилизация. Взрывы в 4 утра вызвали тошноту и животный страх. Нужно было вместить всю свою жизнь в один чемодан, жизнь семьи из трех человек. Меня трясло, слезы, страх и паника. Только благодаря мужу и разговору с главой организации "Берегиня" Мариной Пугачевой, я решилась ехать", — добавляет Елена.

Первый автобус из Мариуполя был полон только женщин и детей. Люди провели в пути более трех суток.

Женщинам и детям помогли выехали из зоны боевых действий

"Представьте, только женщины, дети и животные. Полный автобус детей. Кто-то вывозил даже пять кошек. Трое суток – это вечность, когда не знаешь, что тебя ждет, куда ты едешь. Огромные очереди машин, все пытаются уехать. А я все думала, будет ли мне чем кормить ребенка, не замерзнет ли он по дороге, хватит ли нам горючего доехать? Успокаивало то, что нас сопровождал врач из "Берегини", это был такой островок покоя в бескрайней тревоге. И только когда мы пересекли границу, я почувствовала, что дышу. В Польше нас очень тепло встретили, и нас приютила очень хорошая семья в своем доме", — рассказывает Елена.

"Берегиня" с начала своего основания особое внимание уделяла психологическому состоянию людей, обращавшихся за помощью к организации. Еще с 2015 года психологи работают с семьями, покинувшими временно оккупированные территории, а также с теми категориями населения, которые в этом больше нуждались. Уже с 24 февраля 2022 года началась работа специалистов-психологов с пассажирами эвакуационных автобусов.

"Выехать из-под обстрелов, из оккупации — это большой стресс, который потом усиливается жизнью на новом месте", — говорят психологи

Терапия от психологов организации делится на два этапа: первый – краткосрочная помощь, когда врач оказывает поддержку сразу по прибытии в безопасное место. Это кризисная терапия, которая направлена на то, чтобы помочь человеку здесь и сейчас справиться с травмирующим событием, активировать механизмы адаптации и защиты психики.

Людям, бежавшим от войны, нужна психологическая поддержка

Второй этап – психологическое сопровождение человека и помощь в адаптации к новым реалиям жизни.

"Уехать из-под обстрелов, оккупации – это большой стресс, который потом усугубляется жизнью на новом месте, необходимостью поиска себя, работы, зависимостью от соцвыплат и финансовой незащищенностью", — добавляет психолог.

По словам специалиста, очень важно использовать в работе с женщинами дыхательные практики и обучать их техникам по телесно ориентированной терапии, чтобы они могли справляться с тревогой, чувством стресса и страха, с которыми они сталкиваются каждый день. Таким образом, возвращается чувство контроля над своим состоянием.

Отдельные практики применяются для детей – в формате игровой и арт-терапии. В подобной ситуации очень важно давать возможность отреагировать на переживания физически и посредством творчества. Движения, упражнения, рисование, лепка, сказкотерапия помогают детям обработать тяжелые чувства и интегрировать опыт.

"Жена воина ВСУ научила детей говорить оккупантам, что отец давно умер"

Психологи "Берегини" говорят, что самое трудное – это слышать рассказы людей обо всех ужасах, которые им пришлось пережить. Жена украинского военного, которая с детьми проживала в оккупации, научила их говорить, что отец умер. Если бы военные противника узнали, что они семья военнослужащего, шансов уехать и выжить не было.

"Жена военного с двумя детьми провела месяц в оккупации, в холодных подвалах и после того, как у них совсем не было возможности находить еду, была нехватка воды и второй раз загорелся дом, в подвале которого они находились, женщина решила спасать детей. У них не было машины, они бежали из Мариуполя в ближайший поселок пешком под обстрелами, и пока они более 20 километров шли, мать не позволяла им смотреть на небо, только под ноги, чтобы дети не видели, как летают снаряды над головой. На каждом блокпосту они говорили, что папа давно умер, все документы уничтожили, потому что знали, что для семьи украинского военного теплой встречи не будет", — рассказывают психологи.

Не менее страшен эпизод из оккупированного Мариуполя, когда российские военные убили парнишку в собственном дворе.

"Женщине пришлось самостоятельно хоронить тело сына во дворе. Наша организация помогла ей эвакуироваться вместе со вторым ребенком и оказала психологическую поддержку обоим. Сейчас женщина уже чувствует себя лучше. Поворотным моментом стало, когда она сделала открытку своими руками и написала сыну письмо. Сейчас она каждые выходные ходит на прогулки с дочерью, даже работает и посещает групповые занятия", — делятся специалисты.

Истории опубликованы с разрешения мариупольцев