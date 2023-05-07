Названа категория мужчин, которая может уехать из Украины: о ком речь и какие нужны документы

Пограничники рассказали, какие документы мужчине нужно подготовить

В Украине продлили военного положение и общую мобилизацию, а это означает, что выезда за границу для мужчин по-прежнему запрещен. Есть лишь некоторые категории, которые могут законно выезжать в другую страну. К ним относятся и отцы-одиночки. Однако для выезда необходимо будет подготовить ряд документов.

Так, абзацем четвертым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Они могут выезжать за границу во время военного положения. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В данном случае определяющим фактором является не отцовство, а конкретно содержание трех или более детей до 18 лет. Для того чтобы беспрепятственно покинуть территорию Украины мужчине необходимо будет предоставить на границе подтверждающие содержание детей документы.

Документом, подтверждающим самостоятельное воспитание ребенка могут быть один из ниже перечисленных:

свидетельства о рождении детей (трех и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Отмечается, что мужчине, который является отцом трех или более детей, разрешено выезжать из страны без детей. С собой ему необходимо взять указанные выше документы или их нотариально заверенные копии.

В то же время следует учесть, что если мужчина не проживает одной семьей с детьми, в таком случае он должен предоставить документы, подтверждающие, что они находятся на его содержании. К таким документам относятся:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей)

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пограничники рассказали, как выехать за границу волонтерам и водителям и как получить на это разрешение.