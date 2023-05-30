"Карфаген будет разрушен": конкурс за украинский дрон на Красной площади продолжен

В россии пытаются дискредитировать Украину на мировой арене, и атака дронов — один из способов

Сегодняшняя атака дронов на Москву является ничем иным, как вражеской инсценировкой и попыткой продемонстрировать "силу российского ПВО" над которым все активно смеются. Власти россии пытаются выставить Украину в глазах мирового сообщества такими же террористами, какими являются сами.

Такое мнение в комментарии "Українським Новинам" высказал разработчик БПЛА "Довбуш Т10" и соучредитель Monobank Владимир Яценко. Вместе с этим, он продлил конкурс, который запустил перед 9 мая, за украинский дрон на Красной площади.

По словам Яценко, россия пытается реабилитировать имидж своего ПВО, которое в последние месяцы не справляется с регулярными атаками дронов как на Москву, так и на другие города. Вероятно, БПЛА 30 мая на российскую столицу были запущены самими оккупантами с целью провокации.

"Не подтверждаю, что это украинские дроны, участвующие в нашем конкурсе. Это инсценировка. Врагу нужно продемонстрировать, что Украина якобы также обстреливает гражданских и похвастается качеством своего ПВО.То, что оно ненадежно, мы увидели в канун 9 мая. Что касается конкурса – он продолжается, и украинский самолет будет на Красной площади. "Карфаген будет разрушен", — отметил Владимир Яценко.

Что этому предшествовало

Ранним утром 30 мая жители Москвы массово начали жаловаться на дроны в небе. Всего, по заявлению оккупантов, было запущено 32 неизвестных БПЛА. Часть из них повредили многоэтажные дома, кадрами с места попаданий активно в сети делились российские Telegram-каналы. Коме того, россияне активно "светили" работу ПВО, а в местных новостных пабликах даже писали адреса попаданий или сбития дронов.

В сети моментально стали появляться десятки мемов, особенно после того, как показали дрон с надписью "Ани Лорак". В Офисе президента Украины прокомментировали атаку дронов на Москву и заявили, что Украина не причастна к этому событию.